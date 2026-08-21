Курс валют зараз! Реальний прогноз долара та євро на кінець серпня. Послухайте прогноз банкіра Сьогодні 14:48 — Валюта

Курс валют зараз! Реальний прогноз долара та євро на кінець серпня. Послухайте прогноз банкіра

Кінець серпня може додати активності валютному ринку. Попит на долари та євро з боку бізнесу зростатиме через підготовку до осінньо-зимового сезону, але це ще не означає різкого стрибка курсу. Водночас є фактори, які можуть вплинути на ціни товарів і валютний ринок уже восени.

Про те, хто зараз формує попит на валюту, що стримує падіння гривні та чого чекати від курсу найближчим часом, розповів банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий у новому відео для Finance.ua

Бізнес починає активніше купувати валюту

Наприкінці серпня попит на валюту може зрости через цілком реальні потреби економіки, а не через панічні настрої.

Компанії готуються до осінньо-зимового сезону, тому збільшують закупівлі пального, енергоресурсів та іншої імпортної продукції. Для таких операцій бізнесу потрібна іноземна валюта, тож активність великих імпортерів на міжбанківському ринку з 24 до 30 серпня може посилитися.

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Додатковий попит можуть створити паливні трейдери. Частина компаній заздалегідь формує валютні запаси для майбутніх закупівель, оскільки ситуація на світовому нафтовому ринку залишається нестабільною.

Зокрема, нове загострення на Близькому Сході може вплинути на ціни на нафту та умови контрактів. Тому бізнес намагається заздалегідь зменшити можливі валютні ризики.

Однак, за оцінкою Тараса Лєсового, зростання попиту саме по собі не означає значного ослаблення гривні.

Чому гривня може втриматися

Ключову роль на валютному ринку продовжує відігравати Національний банк. Регулятор компенсує структурний дефіцит валюти своїми інтервенціями, підтримуючи баланс між попитом і пропозицією.

Це відбувається в межах режиму керованої гнучкості. Він дозволяє НБУ змінювати обсяги своєї присутності на ринку залежно від ситуації та стримувати надмірні курсові коливання.

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Ще один фактор — облікова ставка НБУ, яка зараз становить 15,5%. Висока дохідність гривневих інструментів може стримувати попит населення на іноземну валюту.

Простіше кажучи, якщо гривневі депозити та інші інструменти дають привабливий дохід, частині українців немає сенсу поспішати переводити всі заощадження у долари чи євро.

Найбільший ризик для цін — війна

Втім, головна невизначеність для економіки наприкінці літа пов’язана не лише з валютним ринком.

Удари по складах, АЗС, виробничих підприємствах та іншій інфраструктурі створюють додаткові проблеми для бізнесу. Компаніям доводиться змінювати логістику, шукати нові місця для зберігання товарів, ремонтувати пошкоджене обладнання та витрачати більше коштів на підтримку роботи. У результаті частина цих витрат може перейти у ціни для споживачів.

За прогнозом Тараса Лєсового, за окремими категоріями товарів потенційне подорожчання може становити 5−7%. Водночас різкого одночасного підвищення цін на весь асортимент не очікується.

Бізнес, найімовірніше, переглядатиме ціни поступово, тому основний ефект може стати помітнішим уже восени.

Детальний прогноз курсу долара — у відео:

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