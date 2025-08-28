Італія запускає спеціальний «пивний поїзд» на Октоберфест — ціна квитка Сьогодні 18:00 — Світ

Напередодні 200-го фестивалю цього року було оголошено, що буде прокладено спеціальний новий залізничний маршрут, який допоможе любителям пива пересуватися Європою на вихідних.

Щороку мільйони туристів з усього світу стікаються до німецького регіону Баварія, щоб взяти участь у святкуваннях: пограти в ігри, скуштувати місцеву їжу та напої, а також одягнутися в традиційний одяг, пише dailymail

Новий нічний поїзд курсуватиме з Риму до Мюнхена, відправляючись зі станції Терміні, а потім повертаючись до Риму в понеділок.

Квитки

Квитки на поїзд під назвою «Мюнхенський експрес» можна забронювати через RailBook протягом двох вихідних: 26 вересня та 3 жовтня.

Квитки, заброньовані до 7 вересня, коштують від 99 євро.

Рейс відправляється рівно о 20:00, але їх також можна забронювати з інших італійських зупинок, зокрема з Верони, Тренто, Больцано, Брессаноне, Фортецци, Віпітено, Колле-Ізарко та Бреннеро.

Італійська туристична ініціатива, яка керує цим сервісом, FS Treni Turistici Italiani, стверджує, що подорож буде «комфортною та легкою», а на борту буде доступно багато освіжаючого бурштинового напою.

Пасажири можуть забронювати місця або ж трохи більше заплатити за кушет-вагон чи спальний вагон, якщо бажають відкласти вечірку та трохи поспати.

