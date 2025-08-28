ТОП-8 місць для віпочинку, де тепло в перший місяць осені (фото, інфографіка) — Finance.ua

ТОП-8 місць для віпочинку, де тепло в перший місяць осені (фото, інфографіка) Сьогодні 20:02 — Світ

ТОП-8 місць для віпочинку, де тепло в перший місяць осені (фото, інфографіка)

Вересень — ідеальний місяць для відпустки. Пік літнього ажіотажу відпусток вже минув, а це означає нижчі ціни на відпочинок.

Вересень також чудовий місяць для планування далеких подорожей. Мандрівка у цей час може заощадити вам гроші та позбавити вас натовпів та черг.

Видання Which? показало переваги таких місць, провівши опитування серед читачів.

В інфографіці наведеноі місця, де затишно і гарно в перший місяць осені.

Ла-Рошель, Франція

Найвища температура у вересні: 22 ℃

Розташоване на півдорозі вниз по узбережжю, на однаковій відстані між Нантом і Бордо, це морське місто сповнене архітектурних шедеврів, що датуються 17 століттям, а також зручних для велосипедистів прибережних доріжок вздовж мальовничих вапнякових скель та пристойних пляжів.

Бухарест, Румунія

Найвища температура у вересні: 25 ℃

Бухарест — ще один дешевий варіант відпочинку.

Вересень — це сезон фестивалів у столиці Румунії. Якщо ви правильно розрахуєте час, ви зможете насолодитися фестивалем «Балканік» (5−7 вересня), який принесе виступи світової музики в Ґредина Уран, а також новим вуличним ярмарком «Балканік» з ремеслами, майстер-класами та джем-сейшенами, а також поверненням щорічного фестивалю «Незабутній» (11−13 вересня), який поєднує виступи класичної та сучасної музики.

Валенсія, Іспанія

Найвища температура у вересні: 28 ℃

Третє за величиною місто Іспанії має кілометри піщаних пляжів, спокусливе старе місто, надзвичайну архітектуру та чудову їжу. Валенсія посіла перше місце в нашому опитуванні найкращих пляжних міст Середземномор’я та отримала максимальний п’ятизірковий рейтинг за співвідношення ціни та якості.

Велика Британія, Сідмут, Девон

У Великій Британії ніколи не гарантують теплу температуру, але у Сідмуті, графство Девон, є непоганий шанс на теплі та сухі дні. В опитуванні приморських міст він посів місце серед п’яти найкращих у таблиці, найпівденнішим з яких він є.

Загалом він отримав 74%, а учасники Which? поставили йому п’ять зірок за набережну, пропозицію їжі та напоїв, краєвиди та проживання — вражаюче.

Алгарве, Португалія

Алгарве має більш ніж 100 пляжів, від Прайя-да-Кордоама, що обрамляє скелі, на дикому заході, до острова Баррета на сході — безлюдної піщаної мілини в анклаві дикої природи природного парку Ріа-Формоза.

Маловідоме місто Тавіра було найкращим місцем відпочинку в Алгарве в нашому огляді середземноморських приморських міст. Розташоване на річці Жилан, це діюча гавань з привабливим старим містом та острівним пляжем, до якого можна дістатися лише поромом. Відвідувачі оцінили Тавіру на п’ять зірок за спокій, дружелюбність та співвідношення ціни та якості.

Халкідікі, Греція

Найвища температура у вересні: 25 ℃

Півострів Халкідіки — три криві «пальці» — має одні з найкращих пляжів, гір та страв у Греції. Перший палець, Кассандра, має чудові золоті піски та жваві курорти. Другий палець, Ситонія, більш суворий, з ізольованими бухтами та сосновими пагорбами. Третій палець, гора Афон, зайнята стародавньою чернечою громадою.

Егейське море найтепліше в цю пору року. Друге за величиною місто Греції, Салоніки, з його візантійськими стінами, римськими руїнами та жвавими барами на набережній знаходиться лише за годину їзди.

