У Польщі зросте мінімалка: скільки можна отримувати «на руки» у 2026 — Finance.ua

У Польщі зросте мінімалка: скільки можна отримувати «на руки» у 2026
У Польщі зросте мінімалка: скільки можна отримувати «на руки» у 2026

Особисті фінанси
15
З 1 січня 2026 року у Польщі зросте мінімальна зарплата — з 4666 до 4806 злотих брутто. Це означає працівники з трудовими договорами отримуватимуть близько 3605,85 злотих «на руки».
Це підвищення стосуватиметься приблизно трьох мільйонів людей, хоча воно менше суттєве, ніж у 2023−2024 роках.
Про це пише inpoland.net.
Для тих, хто працює за договорами доручення (умова злеценя), мінімальна погодинна ставка зросте з 30,50 до 31,40 злотих.
Розмір чистого доходу залежатиме від сплати внесків до ZUS і наявності податкових пільг:
  • якщо виконавець сплачує повні внески та податки — його заробіток буде близьким до 3600 злотих нетто, як і у працівників за трудовим договором;
  • студенти та молодь до 26 років, що користуються пільгою PIT-0, можуть отримувати майже повну суму — близько 4806 злотих нетто.
Зміни закріплені постановою Ради міністрів і набудуть чинності на початку 2026 року.

Довідка Finance.ua:

  • у 2025 році мінімальна заробітна плата та мінімальна погодинна ставка у Польщі становлять:
    — мінімальна заробітна плата — 4 666,00 злотих брутто (збільшення на 366,00 злотих порівняно з попереднім роком),
    — мінімальна погодинна ставка: 30,50 злотих брутто (збільшення на 2,40 злотих);
  • також нагадаємо, що українці суттєво підтримують польську економіку. У 2024 році вони внесли до бюджету країни близько 18,7 млрд злотих лише через сплату податків та соціальних внесків.
👀 Незручно читати з екрана? Вмикайте голосову версію новини. Для цього достатньо натиснути на зображення.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
Гроші
