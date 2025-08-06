Microsoft назвала професії, які першими витіснить штучний інтелект — Finance.ua

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Microsoft назвала професії, які першими витіснить штучний інтелект

Технології&Авто
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Microsoft назвала професії, які першими витіснить штучний інтелект
Microsoft назвала професії, які першими витіснить штучний інтелект
Науковці з Microsoft оприлюднили перелік професій, які найбільше ризикують бути заміщеними штучним інтелектом, та тих, які залишаються стійкими до автоматизації.
Про це пише Daily Mail.
Згідно з дослідженням, під найбільшим ризиком перебувають перекладачі, журналісти, письменники, історики, а також спеціалісти з обслуговування клієнтів і продажів. Причина — ці сфери часто пов’язані з виконанням завдань, у яких вже широко застосовується AI: пошук і надання інформації, написання текстів, консультування й навчання.
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Аналіз понад 200 тисяч чат-логів з Microsoft Bing Copilot показав, що саме ці види діяльності люди найчастіше делегують чат-ботам і помічникам зі штучним інтелектом. Автори підкреслюють: чим більша ефективність завдяки AI у професії, тим більша ймовірність скорочення робочих місць, оскільки компанії можуть або підвищити вимоги до співробітників, або зменшити їхню кількість.
Водночас спеціалізовані індустріальні та технічні професії — оператори суден, машиністи, монтажники — мають найнижчий показник AI-замінності. Медичні фахівці, зокрема хірурги, асистенти та медсестри, також лишаються малозамінними для машинного інтелекту, як і професії, що вимагають фізичної роботи чи складної координації.
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У підсумку, дослідники наголошують, що AI навряд чи повністю витіснить людей у найближчі роки, однак радять готуватись до трансформації ринку праці та активно здобувати нові навички. Експерти окремо зазначають, що AI поки не здатен генерувати нові ідеї, працювати в складних і невідомих умовах, а також взаємодіяти з людьми на рівні емпатії та розуміння людських емоцій.
За матеріалами:
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