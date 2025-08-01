ТОП-15 професій, які зникатимуть найшвидше до 2030 року — Finance.ua

ТОП-15 професій, які зникатимуть найшвидше до 2030 року
Технології продовжують радикально змінювати ринок праці. Згідно з прогнозом Всесвітнього економічного форуму, за наступні п’ять років низка професій зникне особливо швидкими темпами — переважно через автоматизацію, цифровізацію та розвиток штучного інтелекту.
У новій інфографіці Visual Capitalist представив 15 професій, які підпадуть під найбільше скорочення в найближчі п’ять років. Ці дані базуються на опитуванні більше тисячі міжнародних компаній, що загалом охоплюють понад 14 млн працівників.
Які професії скорочуватимуть найбільше
- Працівники поштової служби
- Банківські касири та пов’язані з ними службовці
- Спеціалісти з введення даних
- Касири та продавці квитків
- Адміністративні помічники та виконавчі секретарі
- Працівники поліграфії та суміжних галузей
- Працівники бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерського обліку та нарахування заробітної плати
- Працівники з обліку матеріалів та зберігання запасів
- Транспортні працівники та кондуктори
- Продавці-постачальники, продавці газет та вуличні продавці, а також працівники суміжних сфер
- Графічні дизайнери
- Експерти з врегулювання збитків, експерти та слідчі
- Посадовці юридичної сфери
- Помічники юристів
- Телемаркетологи
Найвразливішими виявилися канцелярські та офісні посади. Прогнозується, що кількість працівників поштової служби скоротиться на 40%, банківських касирів — на 35%, а фахівців із введення даних — на 34%. Такі професії першими підпадають під скорочення, оскільки їхні завдання легко автоматизувати за допомогою ШІ.
Також під загрозою — посади в роздрібній торгівлі та адміністративному секторі. Касири, контролериті продавці квитків — попит на ці професії знижуватиметься через розширення електронної комерції та технологій самообслуговування.
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