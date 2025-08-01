ТОП-15 професій, які зникатимуть найшвидше до 2030 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-15 професій, які зникатимуть найшвидше до 2030 року

Особисті фінанси
37
ТОП-15 професій, які зникатимуть найшвидше до 2030 року
ТОП-15 професій, які зникатимуть найшвидше до 2030 року
Технології продовжують радикально змінювати ринок праці. Згідно з прогнозом Всесвітнього економічного форуму, за наступні п’ять років низка професій зникне особливо швидкими темпами — переважно через автоматизацію, цифровізацію та розвиток штучного інтелекту.
У новій інфографіці Visual Capitalist представив 15 професій, які підпадуть під найбільше скорочення в найближчі п’ять років. Ці дані базуються на опитуванні більше тисячі міжнародних компаній, що загалом охоплюють понад 14 млн працівників.

Які професії скорочуватимуть найбільше

  1. Працівники поштової служби
  2. Банківські касири та пов’язані з ними службовці
  3. Спеціалісти з введення даних
  4. Касири та продавці квитків
  5. Адміністративні помічники та виконавчі секретарі
  6. Працівники поліграфії та суміжних галузей
  7. Працівники бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерського обліку та нарахування заробітної плати
  8. Працівники з обліку матеріалів та зберігання запасів
  9. Транспортні працівники та кондуктори
  10. Продавці-постачальники, продавці газет та вуличні продавці, а також працівники суміжних сфер
  11. Графічні дизайнери
  12. Експерти з врегулювання збитків, експерти та слідчі
  13. Посадовці юридичної сфери
  14. Помічники юристів
  15. Телемаркетологи
ТОП-15 професій, які зникатимуть найшвидше до 2030 року
Найвразливішими виявилися канцелярські та офісні посади. Прогнозується, що кількість працівників поштової служби скоротиться на 40%, банківських касирів — на 35%, а фахівців із введення даних — на 34%. Такі професії першими підпадають під скорочення, оскільки їхні завдання легко автоматизувати за допомогою ШІ.
Читайте також
Також під загрозою — посади в роздрібній торгівлі та адміністративному секторі. Касири, контролериті продавці квитків — попит на ці професії знижуватиметься через розширення електронної комерції та технологій самообслуговування.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems