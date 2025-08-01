ТОП-15 професій, які зникатимуть найшвидше до 2030 року — Finance.ua

ТОП-15 професій, які зникатимуть найшвидше до 2030 року Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

ТОП-15 професій, які зникатимуть найшвидше до 2030 року

Технології продовжують радикально змінювати ринок праці. Згідно з прогнозом Всесвітнього економічного форуму, за наступні п’ять років низка професій зникне особливо швидкими темпами — переважно через автоматизацію, цифровізацію та розвиток штучного інтелекту.

У новій інфографіці Visual Capitalist представив 15 професій, які підпадуть під найбільше скорочення в найближчі п’ять років. Ці дані базуються на опитуванні більше тисячі міжнародних компаній, що загалом охоплюють понад 14 млн працівників.

Які професії скорочуватимуть найбільше

Працівники поштової служби Банківські касири та пов’язані з ними службовці Спеціалісти з введення даних Касири та продавці квитків Адміністративні помічники та виконавчі секретарі Працівники поліграфії та суміжних галузей Працівники бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерського обліку та нарахування заробітної плати Працівники з обліку матеріалів та зберігання запасів Транспортні працівники та кондуктори Продавці-постачальники, продавці газет та вуличні продавці, а також працівники суміжних сфер Графічні дизайнери Експерти з врегулювання збитків, експерти та слідчі Посадовці юридичної сфери Помічники юристів Телемаркетологи

Найвразливішими виявилися канцелярські та офісні посади. Прогнозується, що кількість працівників поштової служби скоротиться на 40%, банківських касирів — на 35%, а фахівців із введення даних — на 34%. Такі професії першими підпадають під скорочення, оскільки їхні завдання легко автоматизувати за допомогою ШІ.

Також під загрозою — посади в роздрібній торгівлі та адміністративному секторі. Касири, контролериті продавці квитків — попит на ці професії знижуватиметься через розширення електронної комерції та технологій самообслуговування.

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