Штучний інтелект замінює саме жіночі професії — Finance.ua

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Штучний інтелект замінює саме жіночі професії

Фінтех і Картки
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Штучний інтелект замінює саме жіночі професії
Штучний інтелект замінює саме жіночі професії
Менш ніж за три роки з моменту появи штучного інтелекту в масовому обігу, бізнес у майже кожній галузі кинувся освоювати цю технологію.
До 2024 року понад 50% компаній із кількістю співробітників понад 5 000 використовували ШІ. Для жадібного до економії начальника ШІ являє собою обіцянку зростання продуктивності та зниження накладних витрат — іншими словами, заробітної плати, яку раніше доводилося платити надокучливим людським працівникам.
Про це пише Futurism.
Однак тепер, коли працівники в усьому світі починають тривожитися через майбутнє з ШІ, в якому домінуватимуть кілька техногігантів-монополістів, перегони за впровадженням штучного інтелекту вже мають помітний вплив на ринок праці.
Завдяки ШІ кількість молодих випускників ВНЗ, які виходять на ринок праці, досягла історичного мінімуму, робота з повною зайнятістю дедалі частіше замінюється фрілансом або роботою за контрактом, а брехня в резюме стає нормою, оскільки пошук роботи перетворюється на справжній кошмар.
Хоча техномагнати хочуть, щоб ви повірили в те, що технології мають магічну силу звільнення людства від низки проблем, історія свідчить, що технологічний розвиток скоріше поглиблює наявну нерівність, ніж усуває її. ШІ вже продемонстрував несподівано високий рівень гендерних і расових упереджень через дані, на яких він навчається.
Не дивно, що, за оновленою доповіддю Міжнародної організації праці (МОП) при ООН, штучний інтелект, найімовірніше, збільшить гендерний розрив у зайнятості. Оцінки, щодо рівня автоматизації різних професій під впливом ШІ, були зроблені у 2023 році.
За матеріалами:
УНІАН
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