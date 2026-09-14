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Запуск еАкцизу знову можуть перенести — нова дата

Фінтех і Картки
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еАкциз
еАкциз
Запуск системи еАкцизу можуть знову відкласти. Новою датою старту пропонують визначити 1 липня 2027 року, щоб бізнес мав більше часу на підготовку та тестування цифрових інструментів.
Відповідний законопроєкт Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив та рекомендував парламенту прийняти в цілому.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Коли мають зареєструвати економічних операторів

Законопроєкт також передбачає чіткий графік реєстрації дійсних економічних операторів. Її планують проводити з 1 січня до 1 квітня 2027 року.
Перенесення запуску має дати бізнесу додатковий час, щоб протестувати процеси, інтегрувати власні облікові системи та уникнути технічних проблем після початку роботи еАкцизу.
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Для цього вже працює Sandbox, де економічні оператори можуть у тестовому режимі перевіряти інтеграцію своїх систем, тестувати робочі процеси та виправляти технічні помилки до офіційного запуску.
Тестування проходить без фінансових і юридичних ризиків для бізнесу.
Якщо законопроєкт отримає підтримку парламенту, ринок матиме більше часу для підготовки до роботи з еАкцизом.
Раніше повідомлялося, що 16 липня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок маркування алкогольних та тютюнових виробів електронними марками. Згодом уряд переніс повноцінний запуск системи еАкцизу на 1 листопада 2026 року.
За матеріалами:
Finance.ua
АкцизЦифрова економіка
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