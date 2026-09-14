Запуск еАкцизу знову можуть перенести — нова дата Сьогодні 04:54 — Фінтех і Картки еАкциз

Запуск системи еАкцизу можуть знову відкласти. Новою датою старту пропонують визначити 1 липня 2027 року, щоб бізнес мав більше часу на підготовку та тестування цифрових інструментів.

Відповідний законопроєкт Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив та рекомендував парламенту прийняти в цілому.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Коли мають зареєструвати економічних операторів

Законопроєкт також передбачає чіткий графік реєстрації дійсних економічних операторів. Її планують проводити з 1 січня до 1 квітня 2027 року.

Перенесення запуску має дати бізнесу додатковий час, щоб протестувати процеси, інтегрувати власні облікові системи та уникнути технічних проблем після початку роботи еАкцизу.

Для цього вже працює Sandbox, де економічні оператори можуть у тестовому режимі перевіряти інтеграцію своїх систем, тестувати робочі процеси та виправляти технічні помилки до офіційного запуску.

Тестування проходить без фінансових і юридичних ризиків для бізнесу.

Якщо законопроєкт отримає підтримку парламенту, ринок матиме більше часу для підготовки до роботи з еАкцизом.