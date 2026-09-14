Для цього вже працює Sandbox, де економічні оператори можуть у тестовому режимі перевіряти інтеграцію своїх систем, тестувати робочі процеси та виправляти технічні помилки до офіційного запуску.
Тестування проходить без фінансових і юридичних ризиків для бізнесу.
Якщо законопроєкт отримає підтримку парламенту, ринок матиме більше часу для підготовки до роботи з еАкцизом.
Раніше повідомлялося, що 16 липня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок маркування алкогольних та тютюнових виробів електронними марками. Згодом уряд переніс повноцінний запуск системи еАкцизу на 1 листопада 2026 року.