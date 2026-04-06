Е-Акциз в Україні не готовий до запуску: бізнес назвав ключові проблеми Сьогодні 11:29 — Казна та Політика

Кожен день простою е-Акцизу може призводити до втрат державного бюджету на рівні близько 500 млн грн

З 1 листопада в Україні має запрацювати система е-Акциз. Попри те, що до її запуску залишається шість місяців, вона досі не перейшла у фазу стабілізації та не готова до повноцінного функціонального тестування. Натомість тривають постійні доопрацювання, що ускладнює підготовку бізнесу до впровадження.

Про це заявляють учасники тютюнового, алкогольного ринків та роздрібної торгівлі, передає Європейська Бізнес Асоціація.

Бізнес попереджає, що в разі збоїв або зупинки системи після запуску кожен день простою е-Акцизу може призводити до втрат державного бюджету на рівні близько 500 млн грн. Учасники ринку наголошують, що зберігається низка критичних технічних і нормативних проблем, які ставлять під сумнів готовність системи до запуску у визначені строки.

Основні технічні проблеми

Однією з ключових проблем є невиконання обіцяної фіксації технічної документації з 1 січня. Попри заявлені строки, бізнес продовжує отримувати нові релізи та зміни, що унеможливлює стабільну інтеграцію і системне тестування.

Також відсутні окремі елементи базового функціоналу системи. Зокрема, йдеться про неповну інтеграцію Єдиного реєстру місць зберігання. Крім того, відсутній повноцінний реєстр виробничого обладнання.

Окремо бізнес звертає увагу на критичну неготовність офлайн-застосунку. Закон дозволяє працювати до 72 годин у разі збою системи, однак технічну документацію для офлайн-рішення надали лише наприкінці лютого і не в повному обсязі. Мобільні версії досі не готові до використання, а інсталяція наразі неможлива.

Законодавчі ризики

Учасники дискусії також акцентують на проблемах нормативної бази. Під час розробки та тестування системи виявлено неузгодженості, які потребують законодавчих змін. Відповідний законопроєкт досі не поданий.

Це створює додаткові ризики: навіть після завершення технічної інтеграції частину процесів доведеться переглядати або переробляти після ухвалення змін.

Позиція бізнесу

Учасники ринку наголошують, що для запуску системи 1 листопада е-Акциз має бути завершеним, стабільним і повноцінно протестованим, а законодавча база — остаточно врегульованою.

Бізнес закликає максимально швидко привести у належний стан як саму систему, так і нормативну частину, щоб запуск відбувся вчасно та без ризиків для держави і ринку.

Серед ключових вимог:

фіналізувати функціонал системи;

забезпечити можливість повного наскрізного функціонального тестування по всьому ланцюгу постачання.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Finance.ua писав , що президент України підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році. Окрім зміни ставки податку на прибуток для банків, закон передбачає низку інших новацій:

відтермінування старту е-акцизу до 1 листопада 2026 року;

звільнення банків від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб;

продовження до 1 січня 2029 року ПДВ-пільг у сфері енергетики;

продовження до 1 січня 2027 року ПДВ-пільг на БПЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання для оборони;

вдосконалення правил для Території високого рівня податкової довіри (Клубу білого бізнесу);

скасування єдиного податку для охоронної діяльності;

скасування обов’язку нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов'язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ;

внесення змін до Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

