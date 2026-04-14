Кожну третю гривню бюджету забезпечують дві галузі економіки Сьогодні 17:03 — Казна та Політика

Сплата податків

Попри повномасштабну війну економіка України продовжує працювати. Це забезпечують тисячі підприємств, які щодня підтримують ділову активність і наповнюють бюджет.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

У січні-березні 2026 року найбільший внесок у доходи зведеного бюджету забезпечили переробна промисловість і торгівля — разом вони сформували понад 34% усіх надходжень. Фактично йдеться про кожну третю гривню бюджету. Зокрема, частка переробної промисловості становила 17,7%, а оптової та роздрібної торгівлі разом із ремонтом транспорту — 16,5%.

Показники інших галузей

Серед інших галузей вагому частку забезпечили державне управління та оборона разом із соціальним страхуванням (11,7%), а також фінансова і страхова діяльність (11,2%).

Водночас фіксується і зростання податкових надходжень у ключових секторах.

Найбільший приріст продемонструвала переробна промисловість — плюс 15,5 млрд грн (+18,2%).

У сфері державного управління та оборони надходження збільшилися на 10,5 млрд грн (+18,7%).

У торгівлі — на 7,3 млрд грн (+8,4%).

Також суттєво зросли платежі у сфері енергетики — на 5,7 млрд грн (+18,8%).

За словами Карнаух, бізнес працює в надзвичайно складних умовах — під постійними обстрілами, із перебоями в енергопостачанні та дефіцитом ресурсів, але продовжує виконувати податкові зобов’язання.

Вона підкреслила, що податкова служба змінює підходи до роботи — від тиску до сервісної моделі. Йдеться про зменшення бюрократії та усунення штучних перешкод для сумлінних платників, що особливо важливо в умовах війни.

