Глобальні інвестиції у фінтех зросли до $103 млрд: куди йдуть гроші

Окремим напрямом для інвесторів став штучний інтелект. Компанії, пов’язані з ШІ, залучили $21,4 млрд за перші шість місяців року — майже стільки ж, скільки за весь 2025 рік.
Інвестори також продовжують вкладати кошти у стартапи на ранніх стадіях. За перше півріччя вони отримали $9,8 млрд, зокрема компанії у сферах цифрових активів, даних, аналітики та технологічної інфраструктури.
Водночас ринок виходів із фінтех-інвестицій дещо сповільнився. За перше півріччя 2026 року інвестори отримали $41,7 млрд від продажу часток у компаніях та інших способів виходу з інвестицій. Це менше, ніж за 2025 рік, але більше за показник кожного з трьох попередніх років.
Що може стати головним у другому півріччі
За прогнозами, інвестори й надалі звертатимуть увагу на кілька напрямів.
Інфраструктура. Розвиток стейблкоїнів і цифрових активів збільшуватиме потребу в інфраструктурі для їх масштабування. Фінансові установи також продовжать модернізувати основні системи.
ШІ з доведеною цінністю. Фокус поступово зміщуватиметься від пілотних проєктів до рішень, які дають вимірюваний результат. Інтерес до компаній, від початку побудованих навколо ШІ, очікується на високому рівні.
Автономна комерція. Поширення ШІ-агентів, здатних самостійно здійснювати покупки та транзакції, стимулюватиме розвиток платіжних рішень, кібербезпеки та цифрової ідентифікації.
Консолідація. Об’єднання компаній може посилитися, зокрема у платіжному секторі. Приватні інвестори шукатимуть можливості для консолідації компаній, яким бракує капіталу або частки ринку.
Регіональні технологічні рішення. Технологічний суверенітет дедалі більше поширюватиметься на цифрову ідентифікацію, кібербезпеку та інфраструктуру фінансових послуг.