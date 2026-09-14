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Глобальні інвестиції у фінтех зросли до $103 млрд: куди йдуть гроші

Фінтех і Картки
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Інвестиції у фінтех
Інвестиції у фінтех
Глобальні інвестиції у фінтех-сектор за перше півріччя 2026 року зросли до $103,1 млрд проти $72,2 млрд за друге півріччя 2025-го.
Водночас кількість угод скоротилася — з 2 500 до 2 100. Це свідчить про зміну підходу інвесторів: вони вкладають більше коштів у меншу кількість зрілих компаній із перевіреними бізнес-моделями.
Про це свідчать дані аналізу інвестицій у фінтех у першому півріччі 2026 від KPMG.

Більшість коштів отримують великі угоди

Десять найбільших угод забезпечили 62% усіх фінтех-інвестицій — $64 млрд.
Найбільшою стала угода з придбання Worldpay компанією Global Payments за $24,3 млрд.
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Загалом угоди зі злиття та поглинання забезпечили $67,9 млрд інвестицій. Венчурне фінансування становило $31,5 млрд, а інвестиції приватного капіталу зросли до $3,6 млрд.
За словами партнера KPMG в Україні Юрія Федоріва, перше півріччя підтвердило відновлення довіри інвесторів до фінтеху. Водночас капітал переважно концентрується у великих і зрілих компаніях.

США залучили найбільше коштів

Американський ринок став головним центром фінтех-інвестицій. На країни Америки припало $86,9 млрд, з яких $80,8 млрд залучили компанії зі США.
Для порівняння, у регіоні Європи, Близького Сходу та Африки інвестиції становили $11,3 млрд, а в Азійсько-Тихоокеанському регіоні — $4,6 млрд.
Найбільше коштів залучив платіжний сектор — $44,2 млрд. Далі йдуть цифрові активи ($11,1 млрд), страхові технології ($3,7 млрд) та технології регуляторної відповідності ($2,9 млрд).

ШІ та цифрові активи залишаються у фокусі

Окремим напрямом для інвесторів став штучний інтелект. Компанії, пов’язані з ШІ, залучили $21,4 млрд за перші шість місяців року — майже стільки ж, скільки за весь 2025 рік.
Інвестори також продовжують вкладати кошти у стартапи на ранніх стадіях. За перше півріччя вони отримали $9,8 млрд, зокрема компанії у сферах цифрових активів, даних, аналітики та технологічної інфраструктури.
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Водночас ринок виходів із фінтех-інвестицій дещо сповільнився. За перше півріччя 2026 року інвестори отримали $41,7 млрд від продажу часток у компаніях та інших способів виходу з інвестицій. Це менше, ніж за 2025 рік, але більше за показник кожного з трьох попередніх років.

Що може стати головним у другому півріччі

За прогнозами, інвестори й надалі звертатимуть увагу на кілька напрямів.
  • Інфраструктура. Розвиток стейблкоїнів і цифрових активів збільшуватиме потребу в інфраструктурі для їх масштабування. Фінансові установи також продовжать модернізувати основні системи.
  • ШІ з доведеною цінністю. Фокус поступово зміщуватиметься від пілотних проєктів до рішень, які дають вимірюваний результат. Інтерес до компаній, від початку побудованих навколо ШІ, очікується на високому рівні.
  • Автономна комерція. Поширення ШІ-агентів, здатних самостійно здійснювати покупки та транзакції, стимулюватиме розвиток платіжних рішень, кібербезпеки та цифрової ідентифікації.
  • Консолідація. Об’єднання компаній може посилитися, зокрема у платіжному секторі. Приватні інвестори шукатимуть можливості для консолідації компаній, яким бракує капіталу або частки ринку.
  • Регіональні технологічні рішення. Технологічний суверенітет дедалі більше поширюватиметься на цифрову ідентифікацію, кібербезпеку та інфраструктуру фінансових послуг.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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