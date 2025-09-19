0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Імпорт електромобілів подвоївся: у серпні в Україну ввезено понад 9 тисяч авто — Митна служба

Технології&Авто
17
Імпорт електромобілів подвоївся: у серпні в Україну ввезено понад 9 тисяч авто — Митна служба
Імпорт електромобілів подвоївся: у серпні в Україну ввезено понад 9 тисяч авто — Митна служба
Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати: у серпні 2025 року на територію нашої держави було ввезено 9 274 електромобілі, що більш ніж удвічі перевищує показник аналогічного місяця минулого року (4 146 авто).
Про це пише Державна Митна служба.
Читайте також
Згідно з даними митної статистики, 1 997 імпортованих електромобілів були новими, ще 7 277 — завезені з вторинного ринку. Це демонструє стабільний попит як на більш дешеві автомобілі, що вже були у використанні, так і на нові електрокари з нульовим пробігом.
Загальна митна вартість електромобілів, ввезених в Україну у серпні, склала майже 8,1 млрд грн, тоді як у серпні 2024 року цей показник був на рівні 3,8 млрд грн.
При імпорті цих авто у минулому місяці державний бюджет отримав лише 31,9 млн грн (у серпні 2024 року — 12,6 млн грн).
Читайте також
При цьому обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів при імпорті електромобілів у серпні цього року становив понад 1,6 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує рівень минулого року (0,78 млрд грн).

Автоцивілка (ОСЦПВ)

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems