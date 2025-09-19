Імпорт електромобілів подвоївся: у серпні в Україну ввезено понад 9 тисяч авто — Митна служба
Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати: у серпні 2025 року на територію нашої держави було ввезено 9 274 електромобілі, що більш ніж удвічі перевищує показник аналогічного місяця минулого року (4 146 авто).
Про це пише Державна Митна служба.
Згідно з даними митної статистики, 1 997 імпортованих електромобілів були новими, ще 7 277 — завезені з вторинного ринку. Це демонструє стабільний попит як на більш дешеві автомобілі, що вже були у використанні, так і на нові електрокари з нульовим пробігом.
Загальна митна вартість електромобілів, ввезених в Україну у серпні, склала майже 8,1 млрд грн, тоді як у серпні 2024 року цей показник був на рівні 3,8 млрд грн.
При імпорті цих авто у минулому місяці державний бюджет отримав лише 31,9 млн грн (у серпні 2024 року — 12,6 млн грн).
При цьому обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів при імпорті електромобілів у серпні цього року становив понад 1,6 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує рівень минулого року (0,78 млрд грн).
