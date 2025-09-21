ТОП-5 дуже надійних недорогих автомобілів з пробігом
Купуючи автомобіль, багато водіїв сподіваються на те, він зможе проїхати кілька сотень тисяч кілометрів без серйозних поломок. Проте знайти таку модель не так і просто, особливо в бюджетному сегменті.
У GoBankingRates назвали 5 недорогих автомобілів з пробігом, які здатні проїхати понад 300 тис. кілометрів. Це дуже надійні моделі, які можна купити на вторинному ринку в США менш ніж за 20 тис. доларів.
5 дуже надійних недорогих автомобілів з пробігом
Honda Civic
Автомобільний експерт з AutoInsurance.org Мелані Муссон розповіла, що Honda Civic є відмінним автомобілем. За її словами, ця модель була створена, щоб служити довго.
«Однією з причин, через яку Civic так добре зберігає свою вартість, є те, що він служить довше, ніж багато інших автомобілів. Він вимагає тільки планового технічного обслуговування», — заявила експерт.
Муссон порекомендувала звернути увагу на Honda Civic 2018 або 2019 років випуску.
Honda Accord
Honda Accord є більш преміальною моделлю порівняно з Civic. Проте вона не вимагає високих витрат на обслуговування, зазначив керівник відділу створення контенту в NX Automotive Transport Карл Родрігес.
Експерт рекомендує обрати Honda Accord 2013 року випуску. За його словами, ця модель не здається застарілою, а її ціна радує.
Subaru Forester
Мелані Муссон також рекомендує звернути увагу на Subaru Forester. Вона підкреслила, що цей кросовер рідко виходить з ладу.
«Водіям, яким потрібен недорогий автомобіль з повним приводом, який прослужить їм довгі роки, варто звернути увагу на Forester», — сказала експерт.
Toyota RAV4
За словами Муссон, Toyota RAV4 є дуже надійним кросовером, який за умови регулярного технічного обслуговування здатний проїхати сотні тисяч кілометрів.
Також експерт похвалила цю модель за високу безпеку і низьку витрату палива.
Вона порадила звернути увагу на Toyota RAV4 2017 і 2018 років випуску.
Mazda6
Карл Родрігес заявив, що ще одним чудовим вибором може стати Mazda6. Він поділився, що цей автомобіль пропонує чудові характеристики і стильний дизайн.
Також Родрігес зазначив, що Mazda6 досить простий в обслуговуванні.
