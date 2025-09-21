ТОП-5 дуже надійних недорогих автомобілів з пробігом 21.09.2025, 01:10 — Технології&Авто

ТОП-5 дуже надійних недорогих автомобілів з пробігом

Купуючи автомобіль, багато водіїв сподіваються на те, він зможе проїхати кілька сотень тисяч кілометрів без серйозних поломок. Проте знайти таку модель не так і просто, особливо в бюджетному сегменті.

GoBankingRates назвали 5 недорогих автомобілів з пробігом, які здатні проїхати понад 300 тис. кілометрів. Це дуже надійні моделі, які можна купити на вторинному ринку в США менш ніж за 20 тис. доларів.

5 дуже надійних недорогих автомобілів з пробігом

Honda Civic

Автомобільний експерт з AutoInsurance.org Мелані Муссон розповіла, що Honda Civic є відмінним автомобілем. За її словами, ця модель була створена, щоб служити довго.

«Однією з причин, через яку Civic так добре зберігає свою вартість, є те, що він служить довше, ніж багато інших автомобілів. Він вимагає тільки планового технічного обслуговування», — заявила експерт.

Муссон порекомендувала звернути увагу на Honda Civic 2018 або 2019 років випуску.

Honda Accord

Honda Accord є більш преміальною моделлю порівняно з Civic. Проте вона не вимагає високих витрат на обслуговування, зазначив керівник відділу створення контенту в NX Automotive Transport Карл Родрігес.

Експерт рекомендує обрати Honda Accord 2013 року випуску. За його словами, ця модель не здається застарілою, а її ціна радує.

Subaru Forester

Мелані Муссон також рекомендує звернути увагу на Subaru Forester. Вона підкреслила, що цей кросовер рідко виходить з ладу.

«Водіям, яким потрібен недорогий автомобіль з повним приводом, який прослужить їм довгі роки, варто звернути увагу на Forester», — сказала експерт.

Toyota RAV4

За словами Муссон, Toyota RAV4 є дуже надійним кросовером, який за умови регулярного технічного обслуговування здатний проїхати сотні тисяч кілометрів.

Також експерт похвалила цю модель за високу безпеку і низьку витрату палива.

Вона порадила звернути увагу на Toyota RAV4 2017 і 2018 років випуску.

Mazda6

Карл Родрігес заявив, що ще одним чудовим вибором може стати Mazda6. Він поділився, що цей автомобіль пропонує чудові характеристики і стильний дизайн.

Також Родрігес зазначив, що Mazda6 досить простий в обслуговуванні.

