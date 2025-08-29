Польща посилила контроль на кордоні з Україною: встановлено нові рентгенівські сканери — Finance.ua

Польща посилила контроль на кордоні з Україною: встановлено нові рентгенівські сканери Сьогодні 16:25 — Світ

У пункті пропуску «Медика» на українсько-польському кордоні запрацював модернізований рентгенівський комплекс для перевірки автомобілів. Його завдання — прискорити митні процедури та підвищити рівень безпеки на зовнішньому кордоні ЄС.

Про це пише in Poland.

За даними Національної податкової адміністрації Польщі (KAS), нові системи дозволяють одночасно оглядати кілька транспортних засобів — легкові авто, автобуси, вантажівки та їхні вантажі. Це зменшує час очікування на кордоні та робить контроль менш обтяжливим для перевізників і подорожуючих.

Вартість автомобільного комплексу становила 16,8 млн злотих, залізничного — 18,2 млн злотих. Сучасне обладнання замінило техніку, що працювала з 2011 року.

Як зазначив заступник міністра фінансів Польщі та голова KAS Марцін Лобода, нові системи не лише прискорюють перевірки, але й допомагають ефективніше боротися з контрабандою. Це особливо важливо в умовах зростання товарообігу та майбутньої відбудови України.

Станом на 2025 рік у Підкарпатському воєводстві працюють чотири стаціонарні рентгенівські комплекси — у Медиці, Корчовій, Будомєжі та на залізничному переході Перемишль-Медика.

Наступним кроком стане будівництво ще одного сканера в Малховіцах до 2027 року. Вартість проєкту оцінюється у 17 млн злотих.

Нагадаємо, з 10 липня в рамках системи єЧерга на пунктах пропуску «Шегині — Медика» та «Нижанковичі — Мальховичі» з Польщею почав діяти перерозподіл транспортних потоків автобусів.

