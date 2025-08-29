Польща посилила контроль на кордоні з Україною: встановлено нові рентгенівські сканери — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща посилила контроль на кордоні з Україною: встановлено нові рентгенівські сканери

Світ
46
Польща посилила контроль на кордоні з Україною: встановлено нові рентгенівські сканери
Польща посилила контроль на кордоні з Україною: встановлено нові рентгенівські сканери
У пункті пропуску «Медика» на українсько-польському кордоні запрацював модернізований рентгенівський комплекс для перевірки автомобілів. Його завдання — прискорити митні процедури та підвищити рівень безпеки на зовнішньому кордоні ЄС.
Про це пише in Poland.
За даними Національної податкової адміністрації Польщі (KAS), нові системи дозволяють одночасно оглядати кілька транспортних засобів — легкові авто, автобуси, вантажівки та їхні вантажі. Це зменшує час очікування на кордоні та робить контроль менш обтяжливим для перевізників і подорожуючих.

👉 Страхування для виїзду за кордон

Вартість автомобільного комплексу становила 16,8 млн злотих, залізничного — 18,2 млн злотих. Сучасне обладнання замінило техніку, що працювала з 2011 року.
Як зазначив заступник міністра фінансів Польщі та голова KAS Марцін Лобода, нові системи не лише прискорюють перевірки, але й допомагають ефективніше боротися з контрабандою. Це особливо важливо в умовах зростання товарообігу та майбутньої відбудови України.
Читайте також
Станом на 2025 рік у Підкарпатському воєводстві працюють чотири стаціонарні рентгенівські комплекси — у Медиці, Корчовій, Будомєжі та на залізничному переході Перемишль-Медика.
Наступним кроком стане будівництво ще одного сканера в Малховіцах до 2027 року. Вартість проєкту оцінюється у 17 млн злотих.
Нагадаємо, з 10 липня в рамках системи єЧерга на пунктах пропуску «Шегині — Медика» та «Нижанковичі — Мальховичі» з Польщею почав діяти перерозподіл транспортних потоків автобусів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems