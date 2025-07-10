Сьогодні починають діяти обмеження для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею — Finance.ua

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Сьогодні починають діяти обмеження для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею

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Сьогодні починають діяти обмеження для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею
Сьогодні починають діяти обмеження для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею
З 10 липня в рамках системи єЧерга на пунктах пропуску «Шегині — Медика» та «Нижанковичі — Мальховичі» з Польщею діятиме перерозподіл транспортних потоків автобусів.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України
Протягом червня на пункті пропуску «Шегині — Медика» спостерігаються черги з автобусів, що сягають до 10 годин. Це означає, що пасажири автобусів вимушені чекати цей час перед пунктом пропуску. Відповідні черги спричинені сезонним зростанням навантаження на кордон та реконструкцією пункту пропуску.
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«Зважаючи на таку ситуацію, схвалено рішення запровадити можливість реєстрації на пункті пропуску „Шегині — Медика“ лише регулярних автобусних маршрутів. Нерегулярні маршрути реєструватись для перетину кордону через цей пункт пропуску тимчасово не зможуть», — сказано в повідомленні.
Діятиме відповідна функція до зменшення навантаження на вказаний пункт пропуску.
У такому випадку нерегулярні маршрути можуть реєструвати на пункт пропуску «Нижанковичі — Мальховичі».
«Це новий спільний пункт пропуску, що працює за механізмом „скоординованого контролю“ на польському боці кордону», — додали в міністерстві.
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Пункт пропуску був відкритий наприкінці грудня минулого року. Його пропускна здатність — 50 автобусів на виїзд з України щодоби. Водночас за червень його загалом перетнуло 80 автобусів на виїзд з України, тоді як на інших кордонах спостерігається суттєве навантаження.
Не йдеться про обов’язок реєструвати нерегулярні маршрути виключно на «Нижанковичі — Мальховичі». Перевізник може обрати будь-який інший пункт пропуску, де доступна реєстрація для нерегулярних маршрутів.
Жодних змін щодо в’їзду до України регулярних чи нерегулярних маршрутів не відбувається. Відповідні опції реалізовуються лише на виїзд з України.
За матеріалами:
Finance.ua
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