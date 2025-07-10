Сьогодні починають діяти обмеження для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею — Finance.ua

Сьогодні починають діяти обмеження для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею Сьогодні 05:27 — Особисті фінанси

Сьогодні починають діяти обмеження для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею

З 10 липня в рамках системи єЧерга на пунктах пропуску «Шегині — Медика» та «Нижанковичі — Мальховичі» з Польщею діятиме перерозподіл транспортних потоків автобусів.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України

Протягом червня на пункті пропуску «Шегині — Медика» спостерігаються черги з автобусів, що сягають до 10 годин. Це означає, що пасажири автобусів вимушені чекати цей час перед пунктом пропуску. Відповідні черги спричинені сезонним зростанням навантаження на кордон та реконструкцією пункту пропуску.

«Зважаючи на таку ситуацію, схвалено рішення запровадити можливість реєстрації на пункті пропуску „Шегині — Медика“ лише регулярних автобусних маршрутів. Нерегулярні маршрути реєструватись для перетину кордону через цей пункт пропуску тимчасово не зможуть», — сказано в повідомленні.

Діятиме відповідна функція до зменшення навантаження на вказаний пункт пропуску.

У такому випадку нерегулярні маршрути можуть реєструвати на пункт пропуску «Нижанковичі — Мальховичі».

«Це новий спільний пункт пропуску, що працює за механізмом „скоординованого контролю“ на польському боці кордону», — додали в міністерстві.

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Пункт пропуску був відкритий наприкінці грудня минулого року. Його пропускна здатність — 50 автобусів на виїзд з України щодоби. Водночас за червень його загалом перетнуло 80 автобусів на виїзд з України, тоді як на інших кордонах спостерігається суттєве навантаження.

Не йдеться про обов’язок реєструвати нерегулярні маршрути виключно на «Нижанковичі — Мальховичі». Перевізник може обрати будь-який інший пункт пропуску, де доступна реєстрація для нерегулярних маршрутів.

Жодних змін щодо в’їзду до України регулярних чи нерегулярних маршрутів не відбувається. Відповідні опції реалізовуються лише на виїзд з України.

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