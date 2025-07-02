З літом побільшало черг на кордоні з ЄС: назвали найзавантаженіші пункти — Finance.ua

З літом побільшало черг на кордоні з ЄС: назвали найзавантаженіші пункти Сьогодні 07:44 — Казна та Політика

Черги на західному кордоні України зросли з настанням літа, причому пік припадає на вихідні, найбільш завантажені пункти пропуску на Львівщині — «Шегині» та «Краківець».

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

«З початком літа пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області зріс на 25%», — ідеться у повідомленні.

За червень держкордон тут, за повідомленням, перетнули понад 1,3 млн громадян і майже 268 тис. транспортних засобів. Виїзд з України перевищив в’їзд на 78 тис. осіб.

«Найбільше навантаження — у пунктах пропуску „Шегині“ та „Краківець“. Найменше — у „Нижанковичах“ і „Смільниці“. У вихідні пасажиропотік зростає до 16% порівняно з буднями», — сказано у повідомленні.

У «Шегинях», нагадали прикордонники, тривають масштабні ремонтні роботи, які тимчасово уповільнюють рух. Аналогічна ситуація — на польській стороні в «Медиці».

«У розпал літнього сезону очікується зростання пасажиропотоку до 40% на всіх напрямках Львівської області», — вказали у ДПСУ.

УНН За матеріалами:

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