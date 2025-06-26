Чи можна виїхати за кордон, якщо закінчився контракт із ЗСУ (думка юриста) — Finance.ua

Чи можна виїхати за кордон, якщо закінчився контракт із ЗСУ (думка юриста) Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Чи можна виїхати за кордон, якщо закінчився контракт із ЗСУ (думка юриста)

Військовослужбовець, який підписав контракт із ЗСУ під час повномасштабної війни, має право звільнитися з армії після завершення контракту.

Про це на порталі «Юристи.UA» написав юрист Владислав Дерій, пише novyny.live.

Питання виїзду за кордон після звільнення залежить від того, який саме контракт громадянин підписував.

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До юристів звернувся громадянин, який під час повномасштабної війни підписав контракт зі Збройними силами України строком на 3 роки.

Чоловік поцікавився, чи має він право звільнитися із ЗСУ після завершення контракту, а потім виїхати за межі України.

«Після закінчення дії контракту ви маєте право на звільнення з військової служби», — підкреслив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Але, додав юрист, після того як громадянин стане на військовий облік в ТЦК, його можуть мобілізувати.

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Тож для того, аби звільнитися з армії і не потрапити туди знову, громадянин повинен мати право на відстрочку.

Щодо того, чи має право громадянин, який звільнився із ЗСУ після завершення контракту, виїжджати за кордон, то тут, наголосив Дерій, ситуація є неоднозначною.

«Це передбачено лише для військових, які уклали контракт на 1 рік», — зазначив юрист.

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Таким чином, ті військовослужбовці-контрактники, які відслужили трирічний контракт, не можуть перетинати державний кордон України до кінця воєнного стану.

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