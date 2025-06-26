Чи можна виїхати за кордон, якщо закінчився контракт із ЗСУ (думка юриста) — Finance.ua
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Чи можна виїхати за кордон, якщо закінчився контракт із ЗСУ (думка юриста)

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Чи можна виїхати за кордон, якщо закінчився контракт із ЗСУ (думка юриста)
Чи можна виїхати за кордон, якщо закінчився контракт із ЗСУ (думка юриста)
Військовослужбовець, який підписав контракт із ЗСУ під час повномасштабної війни, має право звільнитися з армії після завершення контракту.
Про це на порталі «Юристи.UA» написав юрист Владислав Дерій, пише novyny.live.
Питання виїзду за кордон після звільнення залежить від того, який саме контракт громадянин підписував.
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До юристів звернувся громадянин, який під час повномасштабної війни підписав контракт зі Збройними силами України строком на 3 роки.
Чоловік поцікавився, чи має він право звільнитися із ЗСУ після завершення контракту, а потім виїхати за межі України.
«Після закінчення дії контракту ви маєте право на звільнення з військової служби», — підкреслив у відповіді юрист Владислав Дерій.
Але, додав юрист, після того як громадянин стане на військовий облік в ТЦК, його можуть мобілізувати.
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Тож для того, аби звільнитися з армії і не потрапити туди знову, громадянин повинен мати право на відстрочку.
Щодо того, чи має право громадянин, який звільнився із ЗСУ після завершення контракту, виїжджати за кордон, то тут, наголосив Дерій, ситуація є неоднозначною.
«Це передбачено лише для військових, які уклали контракт на 1 рік», — зазначив юрист.
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Таким чином, ті військовослужбовці-контрактники, які відслужили трирічний контракт, не можуть перетинати державний кордон України до кінця воєнного стану.
За матеріалами:
Finance.ua
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