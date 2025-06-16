Як мобілізація впливає на пенсію та страховий стаж — пояснення експерта — Finance.ua
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Як мобілізація впливає на пенсію та страховий стаж — пояснення експерта

Особисті фінанси
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Як мобілізація впливає на пенсію та страховий стаж — пояснення експерта
Як мобілізація впливає на пенсію та страховий стаж — пояснення експерта
Багато українців зараз служать у Збройних силах, але не всі знають, як цей період враховується при обчисленні пенсії та страхового стажу. Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року президент підписав Указ № 69/2022 про загальну мобілізацію. Відтоді для мобілізованих діють окремі правила щодо трудових прав і нарахування пенсій.
Про це пише видання «На пенсії».

Служба зараховується до стажу

Час, проведений на військовій службі за мобілізацією, зараховується як до трудового, так і до страхового стажу. Так само враховується період перебування у полоні.
Звільняти з роботи під час мобілізації заборонено. Це не є підставою для припинення трудового договору. На час служби працівник лише тимчасово усувається від виконання обов’язків, а в трудовій книжці робиться відповідна позначка.
Якщо людину все ж незаконно звільнили, про це можна повідомити до Державної служби зайнятості.

Як рахують стаж у зоні бойових дій

За словами пенсійного експерта Сергія Коробкіна, участь у бойових діях зараховується в потрійному розмірі до вислуги років. Це може дати право на пенсію за вислугу згідно з окремим законом про військовослужбовців.
Однак для розрахунку страхового стажу така потрійна норма не діє, там враховується фактична кількість років.

Хто може вийти на пенсію достроково

Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію:
  • чоловіки — з 55 років;
  • жінки — з 50 років,
За умови наявності стажу щонайменше 25 років для чоловіків і 20 — для жінок.
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Як пояснив експерт, військовослужбовцям не потрібно самостійно готувати пакет документів для оформлення пенсії. Це роблять у підрозділах, де служить людина, або в територіальних центрах комплектування (колишні військкомати). Звідти документи передають до Пенсійного фонду.
Нагадаємо, раніше адвокатка ГО «Юридична сотня» Ірина Дмитренко пояснювала, що додаткові фінансові винагороди, що отримують українські військові, не включаються до розрахунку пенсії. Ці виплати є преміями за виконання бойових завдань, а не регулярною зарплатнею.
У грудні минулого року Верховна Рада розширила категорії військових для дострокової пенсії. Згідно із законопроєктом, врирівнюються умови призначення пенсій нарівні з військовослужбовцями строкової служби для осіб з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, які постраждали під час оборонних дій у зв’язку з агресією рф, а також членів сімей загиблих або зниклих безвісти внаслідок таких дій.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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