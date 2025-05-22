Прем’єр назвав суму виплат військовим з початку року — Finance.ua

Прем’єр назвав суму виплат військовим з початку року
За чотири місяці 2025 року із загального фонду держбюджету витратили 1,2 трлн грн на пріоритетні видатки.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Куди було спрямовано кошти:
- понад 365 млрд грн — на зарплати військовослужбовцям;
- майже 84 млрд грн — на закупівлю техніки, зброї, боєприпасів, харчів для Сил оборони.
«Загалом на безпеку й оборону витрачено понад 60% від усіх видатків загального фонду державного бюджету», — уточнив Шмигаль.
З цивільних видатків найважливіші стосуються соціального сектору. На понад 50 млрд грн за 4 місяці профінансовано Програму медичних гарантій НСЗУ, майже на 213 млрд грн — на соціальні виплати, допомоги, стипендії.
«Ще майже 54 млрд грн держава спрямувала на місця для того, щоб наші громади були міцними та спроможними», — додав він.
За його словами, Україна наполягає на тому, щоб росія заплатила за всі свої злочини. Не лише шляхом особистої відповідальності злочинців, але й грошима.
До Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією, вже надійшло понад 27,5 тисяч заяв від громадян України.
Наразі є можливість подавати такі заяви за десятьма категоріями збитків. Зокрема, за пошкодження чи знищення нерухомості, за тілесні ушкодження, смерть рідних та близьких, катування, позбавлення свободи.
Довідка Finance.ua:
- українські військові з першого дня служби отримують грошове забезпечення. Це сукупність гарантованих державою виплат, що надаються військовослужбовцям за виконання ними військових обов’язків;
- основні виплати включають посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавку за вислугу років. Мінімальний розмір грошового забезпечення у Збройних Силах становить 20 100 грн. Його розмір залежить від займаної посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби;
- у ВРУ зареєстровано законопроєкт № 13296, який передбачає відновлення щомісячної додаткової винагороди в розмірі 30 000 гривень для всіх військовослужбовців, незалежно від форми служби.
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