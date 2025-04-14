Повні виплати та скасування довідок: в ОП ініціювали зміни для поранених військових — Finance.ua
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Повні виплати та скасування довідок: в ОП ініціювали зміни для поранених військових

Особисті фінанси
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Повні виплати та скасування довідок: в ОП ініціювали зміни для поранених військових
Повні виплати та скасування довідок: в ОП ініціювали зміни для поранених військових
Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук повідомила про намір вирішити низку проблемних питань, які стосуються військовослужбовців, що перебувають на лікуванні.
Про це вона заявила у своєму Telegram-каналі за підсумками виїзної наради в одному з військових госпіталів.
Проблема № 1: довідки кожні 10 днів. За словами Верещук, наразі військові частини вимагають від поранених військовослужбовців надання довідки про перебування на лікуванні кожні 10 днів. Вона підкреслила, що це є неприпустимим.
«Заклади охорони здоровʼя та військові частини мають самостійно обмінюватися цією інформацією без залучення пораненого військовослужбовця. Всі юридичні та технічні можливості для цього існують», — зазначила Верещук.
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Вона звернулася до Генштабу ЗСУ, Командування медичних сил ЗСУ та Міністерства охорони здоров’я із закликом видати відповідні роз’яснення щодо врегулювання цієї ситуації.
Проблема № 2: занижені виплати. Друга проблема — недоотримання матеріального забезпечення пораненими військовими, яких під час лікування тимчасово виводять за штат. У результаті деякі з них отримують лише 650 гривень замість передбачених щонайменше 20 100 гривень.
«Це незаконно та несправедливо», — наголосила Верещук. Вона закликала Міністерство оборони надати відповідні роз’яснення для забезпечення дотримання норм Закону «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей».
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Нагадаємо, у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги повідомили, що люди, які отримали інвалідність через поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час воєнних дій, можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни.
У військових частинах ЗСУ ввели нові посади — офіцери, сержанти та солдати соціального супроводу, які допомагають військовослужбовцям як з оформленням необхідних документів, зокрема УБД, так і на всіх стадіях лікування після поранень.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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