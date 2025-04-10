В ЗСУ з’явились офіцери та солдати соціального супроводу: речник Міноборони розповів, як працює нова система — Finance.ua

В ЗСУ з’явились офіцери та солдати соціального супроводу: речник Міноборони розповів, як працює нова система Сьогодні 16:46 — Казна та Політика

В ЗСУ з’явились офіцери та солдати соціального супроводу: речник Міноборони розповів, як працює нова система

У військових частинах ЗСУ ввели нові посади — офіцери, сержанти та солдати соціального супроводу, які допомагають військовослужбовцям як з оформленням необхідних документів, зокрема УБД, так і на всіх стадіях лікування після поранень.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Дмитро Лазуткін, речник Міноборони України.

Лазуткін зазначив, що служба супроводу — це про людяність у ставленні до військовослужбовців та про взаємини військовослужбовця і того підрозділу, у якому він служить.

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«Наприклад поранений військовослужбовець не опиняється на самоті, а одразу ж отримує підтримку працівників служби супроводу, які допомагають йому і документально, і під час всіх стадій лікування. Не секрет, що часто люди опиняються і без своїх речей в шпиталях, і без документів, і без мобільних і тут, власне, представники служби супроводу допомагають на усіх стадіях», — пояснив він роботу цієї служби.

Лазуткін додав, що ті військові, які наразі служать та виконують бойові завдання також можуть розраховувати на підтримку служби, в тому числі в оформленні необхідних документів та довідок.

«В тому числі це допомога з отриманням УБД, різних довідок та допомога родинам військових у спілкуванні із громадами. Служба супроводу надає вичерпну інформацію, аби військовослужбовець знав, на які пільги та виплати він може розраховувати», — підкреслив речник.

Представник Міноборони додав, що служба супроводу також працює із родинами тих військовослужбовців, з якими втрачено зв’язок. За словами Лазуткіна, окрім допомоги у питаннях із документами та медичного супроводу, служба здатна надати та іншу, «нематеріальну підтримку».

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«Це про те, що людина не залишається на самоті, що вона відчуває підтримку побратимів від елементарних ліків до різних подарунків та нематеріальних речей. За необхідності може приїхати, наприклад, капелан бригади та помолитися. Це одна зі складових», — повідомив речник.

Він також додав, що у службах супроводу дуже багато представників тих самих підрозділів, які, наприклад, зазнали поранення і за станом здоров’я не можуть виконувати бойові завдання, але самі пройшли всі ці стадії та знають, з якими проблемами військовослужбовець може стикатися і відповідно дуже чуйно реагують на це. Також там є і цивільні, зокрема представники родин, які втратили захисників і розуміють психологічну складову та те, що стосується тих чи інших документів.

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«У кожному полку буде така служба супроводу, яка вже в багатьох підрозділах впроваджується, і військові мають про це знати та звертатися», — підсумував Лазуткін.

УНН За матеріалами:

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