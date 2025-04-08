Коли можливе блокування рахунків військовозобов’язаних — думка адвоката — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли можливе блокування рахунків військовозобов’язаних — думка адвоката

Особисті фінанси
20
Коли можливе блокування рахунків військовозобов’язаних — думка адвоката
Коли можливе блокування рахунків військовозобов’язаних — думка адвоката
Військовозобов’язані чоловіки в Україні, які порушили правила військового обліку та мобілізації, можуть потрапити у розшук ТЦК та СП й отримати штраф, сума якого складає від 17 до 25,5 тис. грн. В окремих випадках таким громадянам можуть заблокувати банківські рахунки.
Коли саме це можливо, розповів адвокат Олег Мицик в етері «Еспресо».
Правознавець наголосив, що в українському законодавстві немає спеціальної норми про блокування банківських карток за порушення правил військового обліку. Проте, таке рішення може бути ухвалено ТЦК через виконавче провадження.
Тобто це процес примусового стягнення штрафу, накладеного ТЦК. Якщо штраф не сплачено у встановлений термін (наразі 15 днів), ТЦК передає постанову до Державної виконавчої служби (ДВС), яка відкриває виконавче провадження для примусового стягнення суми штрафу. Це може включати арешт банківських рахунків або майна боржника.
Як пояснив адвокат, зазвичай це відбувається, коли особа проґавила або проігнорувала не тільки повістку від ТЦК, а й постанову про накладання штрафу, яка може прийти на поштове відділення за місцем проживання військовозобов’язаного.
Мицик розповів, що з його практики, громадяни звертаються до адвоката, коли вже занадто пізно, наприклад, коли вони пропустили вже кілька постанов від ТЦК.
«Тобто, процедуру виконали. Перспектив скасувати це рішення в суді немає», — підкреслив адвокат.
Олег Мицик додав, що є сенс оскаржувати в суді штраф, якщо ТЦК, який наклав стягнення, не вислав його військовозобов’язаному.
За матеріалами:
Стопокор
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems