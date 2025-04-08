Коли можливе блокування рахунків військовозобов’язаних — думка адвоката Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Коли можливе блокування рахунків військовозобов’язаних — думка адвоката

Військовозобов’язані чоловіки в Україні, які порушили правила військового обліку та мобілізації, можуть потрапити у розшук ТЦК та СП й отримати штраф, сума якого складає від 17 до 25,5 тис. грн. В окремих випадках таким громадянам можуть заблокувати банківські рахунки.

Олег Мицик в етері « Коли саме це можливо, розповів адвокатв етері « Еспресо ».

виконавче провадження. Правознавець наголосив, що в українському законодавстві немає спеціальної норми про блокування банківських карток за порушення правил військового обліку. Проте, таке рішення може бути ухвалено ТЦК через

Тобто це процес примусового стягнення штрафу, накладеного ТЦК. Якщо штраф не сплачено у встановлений термін (наразі 15 днів), ТЦК передає постанову до Державної виконавчої служби (ДВС), яка відкриває виконавче провадження для примусового стягнення суми штрафу. Це може включати арешт банківських рахунків або майна боржника.

Як пояснив адвокат, зазвичай це відбувається, коли особа проґавила або проігнорувала не тільки повістку від ТЦК, а й постанову про накладання штрафу, яка може прийти на поштове відділення за місцем проживання військовозобов’язаного.

Мицик розповів, що з його практики, громадяни звертаються до адвоката, коли вже занадто пізно, наприклад, коли вони пропустили вже кілька постанов від ТЦК.

«Тобто, процедуру виконали. Перспектив скасувати це рішення в суді немає», — підкреслив адвокат.

Олег Мицик додав, що є сенс оскаржувати в суді штраф, якщо ТЦК, який наклав стягнення, не вислав його військовозобов’язаному.

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