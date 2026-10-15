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Скільки коштує година занять із репетитором в Україні — напрямки та ціни

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Заняття з репетитором
Заняття з репетитором
За рік заняття з репетиторами в Україні подорожчали на 16,3%, а середня вартість індивідуального уроку на початку 2026 року сягнула 374 грн за годину.
Водночас українці шукають викладачів не лише для підготовки до іспитів чи вивчення шкільних предметів.
Про це йдеться в дослідженні агенції раціонального маркетингу Inweb та освітньої платформи BUKI.

Скільки коштують заняття з репетиторами

На початку 2026 року середня ціна індивідуального заняття становила близько 374 грн за годину. Вартість залежить від предмета, досвіду викладача та міста.
Дорожче зазвичай коштують підготовка до національного мультипредметного тесту (НМТ) та популярні іноземні мови. Натомість заняття з історії України, географії та уроки для молодших школярів обходяться дешевше.
Наприклад, година підготовки до НМТ у Києві коштує в середньому 395 грн, в Одесі — 334 грн, а у Львові — 313 грн.
Скільки коштує година занять із репетитором в Україні — напрямки та ціни

Для чого українці шукають репетиторів

На шкільні предмети припадає 31,6% попиту на додаткове навчання. Ще 25,9% заявок стосуються вивчення мов для роботи, переїзду або навчання за кордоном, а 5,2% — інших дорослих напрямів і перекваліфікації.
Водночас українці займаються з репетиторами й заради власних захоплень. На хобі-напрями припадає 11,8% попиту. Серед популярних занять — вокал, гра на фортепіано та гітарі, малювання й шахи.
Скільки коштує година занять із репетитором в Україні — напрямки та ціни
Загалом найбільшу частку заявок формують мовні заняття — 54,3%. Серед окремих предметів лідирують англійська, математика та німецька.
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У 2026 році серед напрямів, частка яких у загальному попиті зросла, опинилися психологічна підтримка, історія України та заняття з логопедом.
Водночас інтерес до традиційних мовних напрямів, зокрема англійської, польської та німецької, частково знизився.
За даними дослідження, структура попиту на додаткове навчання поступово змінюється. Поряд із підготовкою до школи, професійними цілями та вивченням мов українці частіше звертають увагу на особисті потреби й напрями, пов’язані з психологічною підтримкою.
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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