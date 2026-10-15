За рік заняття з репетиторами в Україні подорожчали на 16,3%, а середня вартість індивідуального уроку на початку 2026 року сягнула 374 грн за годину.

Водночас українці шукають викладачів не лише для підготовки до іспитів чи вивчення шкільних предметів.

Про це йдеться в дослідженні агенції раціонального маркетингу Inweb та освітньої платформи BUKI.

Скільки коштують заняття з репетиторами

На початку 2026 року середня ціна індивідуального заняття становила близько 374 грн за годину. Вартість залежить від предмета, досвіду викладача та міста.

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Дорожче зазвичай коштують підготовка до національного мультипредметного тесту (НМТ) та популярні іноземні мови. Натомість заняття з історії України, географії та уроки для молодших школярів обходяться дешевше.

Наприклад, година підготовки до НМТ у Києві коштує в середньому 395 грн, в Одесі — 334 грн, а у Львові — 313 грн.

Для чого українці шукають репетиторів

На шкільні предмети припадає 31,6% попиту на додаткове навчання. Ще 25,9% заявок стосуються вивчення мов для роботи, переїзду або навчання за кордоном, а 5,2% — інших дорослих напрямів і перекваліфікації.

Водночас українці займаються з репетиторами й заради власних захоплень. На хобі-напрями припадає 11,8% попиту. Серед популярних занять — вокал, гра на фортепіано та гітарі, малювання й шахи.

Загалом найбільшу частку заявок формують мовні заняття — 54,3%. Серед окремих предметів лідирують англійська, математика та німецька.

У 2026 році серед напрямів, частка яких у загальному попиті зросла, опинилися психологічна підтримка, історія України та заняття з логопедом.

Водночас інтерес до традиційних мовних напрямів, зокрема англійської, польської та німецької, частково знизився.