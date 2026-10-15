Дорожче зазвичай коштують підготовка до національного мультипредметного тесту (НМТ) та популярні іноземні мови. Натомість заняття з історії України, географії та уроки для молодших школярів обходяться дешевше.
Наприклад, година підготовки до НМТ у Києві коштує в середньому 395 грн, в Одесі — 334 грн, а у Львові — 313 грн.
Для чого українці шукають репетиторів
На шкільні предмети припадає 31,6% попиту на додаткове навчання. Ще 25,9% заявок стосуються вивчення мов для роботи, переїзду або навчання за кордоном, а 5,2% — інших дорослих напрямів і перекваліфікації.
Водночас українці займаються з репетиторами й заради власних захоплень. На хобі-напрями припадає 11,8% попиту. Серед популярних занять — вокал, гра на фортепіано та гітарі, малювання й шахи.
Загалом найбільшу частку заявок формують мовні заняття — 54,3%. Серед окремих предметів лідирують англійська, математика та німецька.
У 2026 році серед напрямів, частка яких у загальному попиті зросла, опинилися психологічна підтримка, історія України та заняття з логопедом.
Водночас інтерес до традиційних мовних напрямів, зокрема англійської, польської та німецької, частково знизився.
За даними дослідження, структура попиту на додаткове навчання поступово змінюється. Поряд із підготовкою до школи, професійними цілями та вивченням мов українці частіше звертають увагу на особисті потреби й напрями, пов’язані з психологічною підтримкою.