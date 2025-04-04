Військові матимуть пріоритет на одруження через Дію — Finance.ua

Військові матимуть пріоритет на одруження через Дію Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

Військові матимуть пріоритет на одруження через Дію

Військові матимуть пріоритетні дати для шлюбу онлайн через Дію.

Про це повідомила пресслужба Міністерство цифрової трансформації.

«Захисники й захисниці України отримають пріоритет у виборі дати та часу для реєстрації шлюбу онлайн через Дію — відповідну постанову ухвалив уряд», — сказано в повідомленні.

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У міністерстві зазначили, що шлюб онлайн через Дію став справжнім проривом: вже понад 4 тисячі пар офіційно побралися онлайн, понад 19 тисяч подали заявки, а понад 2 млн українців й українок зробили пропозицію через Дію.

«Захисникам і захисницям складно одружитися офлайн, тож шлюб онлайн через Дію — найкращий вибір. Не потрібно ходити по установах та чекати в чергах, адже весь процес — від заяви до розпису — в одному застосунку. А завдяки ухваленій постанові захисники й захисниці ще й швидше отримуватимуть бажану дату реєстрації шлюбу», — наголошують у Мінцифри.

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Як це працюватиме: у застосунку Армія+ потрібно перейти до Сервісів і обрати Шлюб онлайн.

Система автоматично пропонуватиме доступні дати в Дії з урахуванням пріоритету та забезпечить окремий запис на шлюб. Уже в день весілля потрібно зайти за посиланням у Дії на онлайн-церемонію, де на пару чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу.

Процес одруження триває до 30 хвилин. Усе, що потрібно від пари — смартфон та інтернет.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України представили ключові результати у цифровізації послуг для ветеранів війни та їхніх сімей. Також анонсували нові можливості, що зроблять державну підтримку для захисників і захисниць ще доступнішою.

У застосунку «Дія» з’явилися дві нові послуги для отримання статусу інвалідності внаслідок війни та статусу члена сім’ї загиблого захисника.

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