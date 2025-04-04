Військові матимуть пріоритет на одруження через Дію — Finance.ua
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Військові матимуть пріоритет на одруження через Дію

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Військові матимуть пріоритет на одруження через Дію
Військові матимуть пріоритет на одруження через Дію
Військові матимуть пріоритетні дати для шлюбу онлайн через Дію.
Про це повідомила пресслужба Міністерство цифрової трансформації.
«Захисники й захисниці України отримають пріоритет у виборі дати та часу для реєстрації шлюбу онлайн через Дію — відповідну постанову ухвалив уряд», — сказано в повідомленні.
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У міністерстві зазначили, що шлюб онлайн через Дію став справжнім проривом: вже понад 4 тисячі пар офіційно побралися онлайн, понад 19 тисяч подали заявки, а понад 2 млн українців й українок зробили пропозицію через Дію.
«Захисникам і захисницям складно одружитися офлайн, тож шлюб онлайн через Дію — найкращий вибір. Не потрібно ходити по установах та чекати в чергах, адже весь процес — від заяви до розпису — в одному застосунку. А завдяки ухваленій постанові захисники й захисниці ще й швидше отримуватимуть бажану дату реєстрації шлюбу», — наголошують у Мінцифри.
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Як це працюватиме: у застосунку Армія+ потрібно перейти до Сервісів і обрати Шлюб онлайн.
Система автоматично пропонуватиме доступні дати в Дії з урахуванням пріоритету та забезпечить окремий запис на шлюб. Уже в день весілля потрібно зайти за посиланням у Дії на онлайн-церемонію, де на пару чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу.
Процес одруження триває до 30 хвилин. Усе, що потрібно від пари — смартфон та інтернет.
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Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України представили ключові результати у цифровізації послуг для ветеранів війни та їхніх сімей. Також анонсували нові можливості, що зроблять державну підтримку для захисників і захисниць ще доступнішою.
У застосунку «Дія» з’явилися дві нові послуги для отримання статусу інвалідності внаслідок війни та статусу члена сім’ї загиблого захисника.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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