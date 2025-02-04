У «Дії» з’являться направлення до лікаря та електронні рецепти — Finance.ua
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У «Дії» з’являться направлення до лікаря та електронні рецепти

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У «Дії» з’являться направлення до лікаря та електронні рецепти
У «Дії» з’являться направлення до лікаря та електронні рецепти
У застосунок «Дія» та месенджер Viber надходитимуть повідомлення з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Таке рішення ухвалив уряд.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
З електронної системи охорони здоров’я повідомлення одразу надійде в застосунок Дія. Якщо повідомлення не буде доставлено, воно з’явиться у Viber. А якщо ви не користуєтеся цими застосунками, усе працюватиме як раніше — через СМС.
Які повідомлення з’являться в Дії та Viber:
  • номер е-рецепта та код його погашення;
  • код е-направлення до лікаря;
  • підтвердження згоди на обробку даних, створення плану лікування тощо.
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Електронна система охорони здоров’я автоматично обере найзручніший спосіб для кожного пацієнта. А ще вона допоможе уникнути затримок через можливі збої в роботі мобільного оператора.
Якщо у вас немає телефона, то як і раніше, зможете одержати інформаційну довідку з усіма потрібними даними для отримання ліків чи медичних послуг.
Для дітей і людей, які не можуть самостійно отримувати повідомлення, їх одержуватимуть батьки або законні представники.
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Нагадаємо, на порталі «Дія» знову працює послуга з отримання перших документів для дитини. Батьки новонароджених знову можуть отримати дев’ять державних послуг за однією заявою.
Також на порталі «Дія» відновили можливість подання заяв до міжнародного Реєстру збитків щодо пошкодження або знищення житла.
Цього року в застосунку «Дія» з’являться 10 нових революційних послуг та вдосконалюватимуться старі, заявляв раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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