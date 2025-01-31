На порталі «Дія» відновили послугу «єМалятко»: як скористатися — Finance.ua

На порталі «Дія» відновили послугу «єМалятко»: як скористатися Сьогодні 15:29 — Особисті фінанси

На порталі «Дія» відновили послугу «єМалятко»: як скористатися

На порталі «Дія» знову працює послуга з отримання перших документів для дитини. Батьки новонароджених знову можуть отримати дев’ять державних послуг за однією заявою.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Завдяки єМалятку молоді батьки отримують 9 найважливіших послуг за однією заявою: реєструють народження, одержують допомогу, присвоюють УНЗР та РНОКПП тощо. Усе зручно й швидко, замість 11 установ офлайн — одна заява на порталі, яку опрацюють за добу», — зазначив Федоров.

«Із єМалятком ви економите батьківський ресурс, бо з одним-єдиним сервісом оформлюєте всі необхідні документи для новонароджених. Для оформлення єМалятка підготуйте лише номер медичного висновку або судового рішення про встановлення факту народження дитини», — додали в пресслужбі «Дії».

Як отримати послугу онлайн

1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

2. Заповніть онлайн-форму та виберіть додаткові послуги, які ви хочете замовити.

3. Підпишіть заяву електронним підписом. Другому з батьків потрібно підписати заяву своїм електронним підписом якщо:

батько та матір дитини не перебувають в офіційному шлюбі;

батько та матір дитини мають різні прізвища;

батько та матір дитини зареєстровані за різними адресами (у випадку замовлення послуги з реєстрації місця проживання дитини);

допомогу при народженні, допомогу багатодітним та/або компенсацію за пакунок малюка отримуватиме матір, а заяву подає батько (і навпаки).

Посилання на заяву на порталі Дія надійде другому з батьків на електронну пошту.

4. Заяву про держреєстрацію народження буде автоматично надіслано до обраного відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

5. Щойно свідоцтво про народження буде готове, ви отримаєте лист на електронну пошту. Забрати свідоцтво у відділі ДРАЦС може той з батьків, хто підписав заяву.

Як отримати послугу офлайн

1. Зверніться до адміністратора послуги єМалятко в пологовому будинку або до відділення ДРАЦС чи ЦНАПу.

2. Підготуйте оригінали паспортів обох батьків. Також вам знадобиться номер медичного висновку про народження. Перевірте, чи видає ваш пологовий будинок медичні висновки, тут . Якщо пологового будинку немає у цьому переліку — вам видадуть медичне свідоцтво про народження (форма 103/о).

Під час заповнення заяви також знадобиться інформація:

про ідентифікаційні номери обох батьків (за наявності);

зі свідоцтва про шлюб (дата, місце та орган, що уклав шлюб);

УНЗР хоча б одного з батьків — для замовлення послуги з присвоєння УНЗР дитині;

номер банківського рахунку у форматі IBAN — для замовлення послуги з призначення допомоги при народженні.

3. Під час заповнення заяви потрібна присутність обох батьків, якщо батько та матір дитини не перебувають в офіційному шлюбі.

4. Якщо батько та матір дитини мають різні прізвища, потрібна присутність обох батьків або нотаріальна довіреність та згода відсутнього з них щодо присвоєння дитині прізвища.

5. Якщо батько та матір дитини зареєстровані за різними адресами, потрібна присутність обох батьків або нотаріальна довіреність та згода відсутнього з них щодо реєстрації народженої дитини з одним із батьків.

Ви не зможете отримати послугу, якщо:

у вашої дитини уже є свідоцтво про народження;

у пологовому будинку вам видали медичне свідоцтво про народження старого зразка (форма 103/о);

дитина народилася поза лікувальним закладом;

дитина народилася поза межами України;

один з батьків дитини є громадянином іншої країни;

шлюб між батьком та матір’ю було укладено в іншій країні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.