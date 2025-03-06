Цифрова держава для ветеранів: понад 416 тисяч посвідчень у Дії — Finance.ua

Цифрова держава для ветеранів: понад 416 тисяч посвідчень у Дії
Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України представили ключові результати у цифровізації послуг для ветеранів війни та їхніх сімей.
Також анонсували нові можливості, що зроблять державну підтримку для Захисників і Захисниць ще доступнішою.
Про це повідомили у Мінціфри.
«Наше завдання — максимально спростити взаємодію ветеранів з державою, щоб вони не витрачали час у чергах, не збирали купу паперів і не стикалися з бюрократією. Для цього ми розвиваємо екосистему проектів Мінцифри і разом з Мінветеранів створюємо цифрові рішення, які спрощують отримання послуг для ветеранів та їхніх родин, створюють нові можливості для розвитку та реалізації. Зараз працюємо над оновленням Дії для ветеранів — адаптуємо інтерфейс для ветеранів, щоб вони не губилися серед всіх сервісів. І одразу отримували всі можливості — від доступних послуг до грантових програм і навчання», — зазначив Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
У майбутньому Мінветеранів зосередиться на створенні єдиної цифрової екосистеми ветеранських послуг у партнерстві з Дією. Це дозволить отримувати допомогу автоматично або за простим запитом через застосунок, мінімізуючи бюрократію.
Крім того, фахівці із супроводу ветеранів війни стануть частиною цієї екосистеми, допомагаючи з отриманням послуг, які ще не переведені в онлайн-формат.
Цифрові послуги і сервіси, які вже доступні для ветеранів війни та їхніх сімей:
- е-Посвідчення ветерана у Дії.
Нині у мобільному застосунку Дія вже згенеровано понад 416 тисяч е-Посвідчень ветерана. Отримати його можуть:
- учасники бойових дій
- особи з інвалідністю внаслідок війни
- учасники війни
- постраждалі учасники Революції гідності
- члени сім’ї загиблого ветерана війни
- члени сім’ї загиблого Захисника / Захисниці України.
Е-посвідчення ветерана дозволяє миттєво перевіряти його достовірність у режимі реального часу, що виключає можливість використання підроблених чи застарілих документів. Е-посвідчення також сприяє поліпшенню надання адміністративних процедур, швидкому та ефективнішому доступу до соціальних гарантій. Важливим є й те, що у разі втрати паперового посвідчення ветерана людина зможе безпроблемно використовувати електронне посвідчення.
Автоматичне отримання статусу УБД
Менш ніж за два місяці з моменту запуску нової послуги спільно з Мінцифри ми досягли того, що раніше здавалося неможливим:
Понад 11 100 Захисників і Захисниць отримали статус УБД автоматично.
Раніше для цього потрібно було збирати купу документів, чекати на підписи й проходити нескінченні погодження. Нині все інакше: жодних черг, жодної паперової тяганини, тільки один процес — автоматичний.
Як це працює
- Відомості про участь у бойових діях вносяться уповноваженими особами військових частин
- Система автоматично обробляє дані через Єдиний державний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ)
- Статус УБД надається без залучення самого військовослужбовця.
Також автоматичний статус УБД отримують військові, які потрапили в полон чи зникли безвісти. Держава підтримує їхні родини — надає можливість користуватися пільгами без додаткових заяв чи звернень.
Цифровізовано отримання статусів:
- Особи з інвалідністю внаслідок війни
- Члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці.
Тепер оформити їх можна онлайн через Портал Дія, а також у ЦНАП.
Витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни відтепер можна отримати в ЦНАП за 5 хвилин
10 740 витягів з ЄДРВВ видано через ЦНАП — за лічені хвилини.
Раніше, щоб отримати цей документ, потрібно було листом звертатися до Мінветеранів і чекати понад 30 днів. Тепер витяг можна отримати протягом 5 хвилин через мережу «єдиних вікон» для ветеранів в ЦНАПах по всій Україні. Витяг з ЄДРВВ — важливий для підтвердження статусу в багатьох життєвих ситуаціях.
Ветеранський спорт — перша послуга інструментом «Фарбовані кошти».
25 000 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни подали заяви через Дію на отримання 1 500 грн від держави — у межах програми Мінветеранів «Ветеранський спорт». Послуга у кілька кліків — без черг і довідок! І вже понад 11 000 ветеранів оплатили заняття спортом.
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