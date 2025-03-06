Цифрова держава для ветеранів: понад 416 тисяч посвідчень у Дії — Finance.ua

Цифрова держава для ветеранів: понад 416 тисяч посвідчень у Дії Сьогодні 16:12

Цифрова держава для ветеранів: понад 416 тисяч посвідчень у Дії

Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України представили ключові результати у цифровізації послуг для ветеранів війни та їхніх сімей.

Також анонсували нові можливості, що зроблять державну підтримку для Захисників і Захисниць ще доступнішою.

Про це повідомили у Мінціфри.

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«Наше завдання — максимально спростити взаємодію ветеранів з державою, щоб вони не витрачали час у чергах, не збирали купу паперів і не стикалися з бюрократією. Для цього ми розвиваємо екосистему проектів Мінцифри і разом з Мінветеранів створюємо цифрові рішення, які спрощують отримання послуг для ветеранів та їхніх родин, створюють нові можливості для розвитку та реалізації. Зараз працюємо над оновленням Дії для ветеранів — адаптуємо інтерфейс для ветеранів, щоб вони не губилися серед всіх сервісів. І одразу отримували всі можливості — від доступних послуг до грантових програм і навчання», — зазначив Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У майбутньому Мінветеранів зосередиться на створенні єдиної цифрової екосистеми ветеранських послуг у партнерстві з Дією. Це дозволить отримувати допомогу автоматично або за простим запитом через застосунок, мінімізуючи бюрократію.

Крім того, фахівці із супроводу ветеранів війни стануть частиною цієї екосистеми, допомагаючи з отриманням послуг, які ще не переведені в онлайн-формат.

Цифрові послуги і сервіси, які вже доступні для ветеранів війни та їхніх сімей:

е-Посвідчення ветерана у Дії.

Нині у мобільному застосунку Дія вже згенеровано понад 416 тисяч е-Посвідчень ветерана. Отримати його можуть:

учасники бойових дій

особи з інвалідністю внаслідок війни

учасники війни

постраждалі учасники Революції гідності

члени сім’ї загиблого ветерана війни

члени сім’ї загиблого Захисника / Захисниці України.

Е-посвідчення ветерана дозволяє миттєво перевіряти його достовірність у режимі реального часу, що виключає можливість використання підроблених чи застарілих документів. Е-посвідчення також сприяє поліпшенню надання адміністративних процедур, швидкому та ефективнішому доступу до соціальних гарантій. Важливим є й те, що у разі втрати паперового посвідчення ветерана людина зможе безпроблемно використовувати електронне посвідчення.

Автоматичне отримання статусу УБД

Менш ніж за два місяці з моменту запуску нової послуги спільно з Мінцифри ми досягли того, що раніше здавалося неможливим:

Понад 11 100 Захисників і Захисниць отримали статус УБД автоматично.

Раніше для цього потрібно було збирати купу документів, чекати на підписи й проходити нескінченні погодження. Нині все інакше: жодних черг, жодної паперової тяганини, тільки один процес — автоматичний.

Як це працює

Відомості про участь у бойових діях вносяться уповноваженими особами військових частин

Система автоматично обробляє дані через Єдиний державний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ)

Статус УБД надається без залучення самого військовослужбовця.

Також автоматичний статус УБД отримують військові, які потрапили в полон чи зникли безвісти. Держава підтримує їхні родини — надає можливість користуватися пільгами без додаткових заяв чи звернень.

Цифровізовано отримання статусів:

Особи з інвалідністю внаслідок війни

Члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці.

Тепер оформити їх можна онлайн через Портал Дія, а також у ЦНАП.

Витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни відтепер можна отримати в ЦНАП за 5 хвилин

10 740 витягів з ЄДРВВ видано через ЦНАП — за лічені хвилини.

Раніше, щоб отримати цей документ, потрібно було листом звертатися до Мінветеранів і чекати понад 30 днів. Тепер витяг можна отримати протягом 5 хвилин через мережу «єдиних вікон» для ветеранів в ЦНАПах по всій Україні. Витяг з ЄДРВВ — важливий для підтвердження статусу в багатьох життєвих ситуаціях.

Ветеранський спорт — перша послуга інструментом «Фарбовані кошти».

25 000 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни подали заяви через Дію на отримання 1 500 грн від держави — у межах програми Мінветеранів «Ветеранський спорт». Послуга у кілька кліків — без черг і довідок! І вже понад 11 000 ветеранів оплатили заняття спортом.

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