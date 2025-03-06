На Львівщині прикордонники вилучили понад 300 ювелірних виробів у водія автобуса — Finance.ua

На Львівщині прикордонники вилучили понад 300 ювелірних виробів у водія автобуса Сьогодні 18:00 — Кримінал

На Львівщині прикордонники вилучили понад 300 ювелірних виробів у водія автобуса

У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники Львівщини виявили понад 300 незадекларованих ювелірних прикрас у рейсовому автобусі, що прямував з Польщі.

Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Згідно з офіційною інформацією, прикраси були виявлені завдяки оперативним співробітникам 7-го прикордонного Карпатського загону. Загалом вилучено 301 одиницю ювелірних виробів — ланцюжки, сережки, підвіски та каблучки, виготовлені з білого та жовтого металу з маркуванням 925 проби.

Попередньо оціночна вартість контрабандного товару становить близько 500 тисяч гривень.

Водій автобуса, що виконував рейс «Щецин — Херсон», пояснив, що прикраси були передачею, яку він отримав у Польщі та мав доставити до Львова.

Виявлений вантаж передано на склад митниці. Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх обставин правопорушення.

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