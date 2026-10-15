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Секрети успішної співбесіди. 3 помилки, через які ваше резюме одразу викинуть

Особисті фінанси
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Секрети успішної співбесіди. 3 помилки, через які ваше резюме одразу викинуть
Секрети успішної співбесіди. 3 помилки, через які ваше резюме одразу викинуть
Співбесіда може пройти успішніше, якщо правильно обрати час зустрічі та заздалегідь підготуватися до незручних запитань рекрутера.
Дослідження італійських учених виявило проміжок часу, коли люди найкраще справляються з усними іспитами. А фахівчиня з пошуку роботи пояснила, як відповідати на запитання про інші вакансії, щоб не послабити свою позицію перед роботодавцем.
Про це йдеться у відео на Finance.ua.

Коли краще проходити співбесіду

Італійські вчені з Університету Мессіни проаналізували понад 100 тисяч оцінок, які студенти отримували на усних іспитах. Найкращі результати припадали на проміжок часу з 11:00 до 13:00. Ті, хто складав іспити рано-вранці або в другій половині дня, отримували нижчі оцінки.
Дослідники пояснюють це біологічними ритмами. На початку дня людина ще може не вийти на пік працездатності, а ближче до вечора накопичується втома. Натомість пізній ранок може бути сприятливішим для концентрації, гнучкості мислення та впевненості.
На думку професорів, подібна закономірність може стосуватися й співбесід, адже вони також передбачають стрес і оцінювання результатів людини.
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Схожу тененцію показує і дослідження судових рішень, у якому виявили, що судді частіше ухвалювали поблажливі рішення після обіду або перерви. Це ще один приклад того, як час і відпочинок можуть впливати на процес ухвалення рішень.
Тож якщо роботодавець дозволяє обрати час зустрічі, можна попросити призначити її з 11:00 до 13:00. Якщо ж співбесіда запланована на інший час, варто подбати про відпочинок, харчування та психологічну підготовку.

Як відповісти на запитання про інші вакансії

Ще одне непросте запитання на співбесіді — чи розглядає кандидат пропозиції інших роботодавців. Здавалося б, достатньо просто сказати правду. Проте авторка та публічна спікерка Анна Папалія, яка спеціалізується на співбесідах і пошуку роботи, радить не відповідати, що ви розглядаєте лише одну вакансію, навіть якщо це так.
На її думку, така відповідь може продемонструвати відчайдушність і вразливе становище кандидата. Натомість вона радить показувати впевненість і зацікавленість у власних професійних можливостях.
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За словами Папалії, людей часто приваблює те, що здається важкодоступним. Тож якщо рекрутер запитує, чи проходите ви співбесіди в інших компаніях, спікерка пропонує відповісти: «Так, я активно проходжу співбесіди». Якщо ж вас просять назвати конкретних роботодавців, можна сказати, що ви воліли б залишити цю інформацію конфіденційною.
Водночас така стратегія викликає дискусії серед рекрутерів. Одні вважають, що зацікавленість кандидата у вакансії допомагає йому отримати більше уваги, якщо він має необхідні навички. Інші сприймають надто стриманий інтерес до позиції як тривожний сигнал.
Тому універсальної відповіді немає: багато залежить від роботодавця, конкретної вакансії та того, як саме кандидат демонструє свою зацікавленість.
Більше порад, як підготуватися до співбесіди, а також про помилки, через які вас не візьмуть на роботу — у відео:
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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