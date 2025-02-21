У «Дії» запускають нові послуги для ветеранів та їхніх родин — Федоров — Finance.ua
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У «Дії» запускають нові послуги для ветеранів та їхніх родин — Федоров

Особисті фінанси
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У «Дії» запускають нові послуги для ветеранів та їхніх родин — Федоров
У «Дії» запускають нові послуги для ветеранів та їхніх родин — Федоров
У застосунку «Дія» з’явилися дві нові послуги для отримання статусу інвалідності внаслідок війни та статусу члена сім’ї загиблого захисника.
Оформлення документів тепер доступне онлайн без додаткових бюрократичних процедур.
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У застосунку «Дія» з’явилися 2 нові послуги для ветеранів та їхніх родин. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, тепер у додатку можна отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім’ї загиблого захисника. Послуги доступні ветеранам, які мають довідку про інвалідність, а також чоловікам, дружинам, батькам та дітям загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.
«Щоб отримати статус, треба подати заяву за кілька кліків у „Дії“. Не треба збирати додаткових документів, відстоювати години в чергах та проходити всі кола бюрократичних процедур, як було раніше. Послуги для захисників та їхніх родин мають бути максимально комфортними, і цифровізувати цей процес — головне завдання», — зазначив Федоров.
Застосунку «Дія» виповнилося 5 років. До наступної річниці платформа планує впровадити низку нових функцій, що зроблять взаємодію з державою ще зручнішою та доступнішою. Серед нововведень — інтеграція штучного інтелекту та розширення послуг для водіїв.

Що таке додаток «Дія» та як ним користуватися

За матеріалами:
УНН
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