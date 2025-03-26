Компенсація за піднайом житла для військвих у 2025 році — Finance.ua

Компенсація за піднайом житла для військвих у 2025 році Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Компенсація за піднайом житла для військвих у 2025 році

Військовослужбовці Збройних Сил України, а також інших складових Сил оборони, мають право на отримання грошової компенсації за піднайом (найом) ними житлових приміщень за місцем проходження служби. Вона призначається в тому випадку, якщо у військовослужбовця немає власного житла на цій території.

У Міністерстві оборони України розповіли про розмір виплат у 2025 році, а також як і хто може їх отримати.

Розмір компенсації визначається МОУ щорічно з огляду на наявний фінансовий ресурс, передбачений в кошторисі Міністерства на відповідний бюджетний рік.

Порядок призначення і виплати компенсації військовослужбовцям регулюється постановою Кабінету міністрів України від 26 червня 2013 року № 450 (зі змінами, далі — Порядок) та Інструкцією з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх сімей жилими приміщеннями, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 31 липня 2018 року № 380 (зі змінами).

Розміри грошової компенсації у 2025 році

Відповідно до рішення міністра оборони від 23.01.2025 Nº 2640/з, розмір грошової компенсації у 2025 році встановлений у розмірі:

у місті Київ — 4 560 грн;

в обласних центрах — 3 420 грн;

в інших населених пунктах — 2 280 грн.

При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри грошової компенсації збільшуються в 1.5 раза.

Читайте також Які доплати отримують військові у 2025 році

Якщо особа одночасно має право на отримання грошової компенсації, передбаченої Порядком, та інших компенсаційних виплат, встановлених іншими нормативно-правовими актами, виплата грошових сум здійснюється лише за однією з підстав за її вибором.

Хто може отримати

військовослужбовці офіцерського (зокрема, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу), рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом;

курсанти вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї;

інші військовослужбовці (крім військовослужбовців, призваних за мобілізацією до укладення ними контракту).

Читайте також Військові можуть купити залізничні квитки через застосунок «Армія+»: як скористатися послугою

Як отримати

Для отримання грошової компенсації та визначення її розміру військовослужбовець подає рапорт командиру військової частини. До рапорту додаються:

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України військовослужбовця та членів його сім’ї;

копія ІПН;

інформацію (витяг, інформаційну довідку) з БТІ про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім’ї на право власності у населеному пункті за поточним місцем проходження військової служби;

копії документів, що підтверджують родинні стосунки;

належним чином завірену копію довідки про забезпечення житлом з попереднього місця проходження військової служби, видану квартирно-експлуатаційним органом (службою) (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження);

акт комісійного обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації тощо.

Під час розгляду поданого рапорту перевіряються відомості про нерухоме майно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім’ї на праві власності.

Також під час розгляду рапорту перевіряються житлові умови військовослужбовця та членів його сім’ї. Перевірка житлових умов здійснюється житловою комісією військової частини (підрозділу, органу, закладу, установи), про що складається довідка (акт), що подається житловою комісією безпосередньо командиру (начальнику) військової частини (підрозділу, органу, закладу, установи).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.