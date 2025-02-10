Які доплати отримують військові у 2025 році — Finance.ua

Які доплати отримують військові у 2025 році Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Які доплати отримують військові у 2025 році, freepik

Заробітна плата військового ЗСУ 2025 року залежить від посади, військового звання, місця служби, спеціальності. Наразі мінімальний розмір грошового забезпечення — 20 130 гривень.

Щомісячні додаткові виплати:

30 тис. гривень — для тих, хто виконує бойові або спеціальні завдання;

— для тих, хто виконує бойові або спеціальні завдання; 50 тис. гривень — для військових, залучених у складі штабів, командування або органів військового управління, що здійснюють оперативне керівництво;

— для військових, залучених у складі штабів, командування або органів військового управління, що здійснюють оперативне керівництво; 100 тис. гривень — для тих, хто перебуває в зоні активних бойових дій, проходить лікування після поранень, травм чи контузій, або опинився у полоні. Також цю винагороду отримують ті, хто виконує завдання з вогневого ураження — це ракетники, артилеристи та підрозділи протиповітряної оборони;

— для тих, хто перебуває в зоні активних бойових дій, проходить лікування після поранень, травм чи контузій, або опинився у полоні. Також цю винагороду отримують ті, хто виконує завдання з вогневого ураження — це ракетники, артилеристи та підрозділи протиповітряної оборони; 70 тис. гривень — доплата для військових, які місяць перебувають на передовій.

Ці суми мають компенсувати ризики та умови служби під час виконання бойових завдань. Загальний рівень заробітної плати військових в Україні варіюється від 20 до 190 тис. гривень на місяць.

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У Силах оборони також існують премії за знищену ворожу техніку, а найбільші виплати отримують військові на першій лінії оборони.

Усі ці надбавки виплачуються пропорційно часу виконання таких завдань. Тобто один день на нулі коштуватиме трохи більш як 3 тис. грн.

Підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях або виконання бойового завдання здійснюється на підставі:

бойового наказу;

журналу бойових дій / журналу ведення оперативної обстановки;

рапорту командира.

Відповідно до нормативно-правових актів, які регулюють порядок, розмір та норми грошового забезпечення військовослужбовців, кошти виплачуються до 20 числа місяця, що слідує за місяцем нарахування.

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Зазвичай терміни виплати залежать від розміру та специфіки військової частини, але більшість військових частин здійснюють виплату щомісячного грошового забезпечення в період між 5 та 15 числом місяця.

Нагадаємо, уряд погодив проєкт указу президента, який впорядковує проходження військової служби в Збройних Силах України, Національній гвардії України та Державній спеціальній службі транспорту. Більшість нововведень запрацює лише після війни. Наприклад: кар’єрне зростання відбуватиметься за конкурсом, а звання та посади призначатимуть не лише за вислугу років, а й за рейтингом; військових переводитимуть на різні посади, щоб вони набиралися досвіду; нові правила контрактів врегулюють порядок їх підписання та продовження; запроваджується два нових формати служби — базова військова служба та служба резервістів.

Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи рекрутингу, щоб заохотити приєднуватися до Збройних сил людей віком від 18 до 25 років. Одна з ініціатив — чесний контракт, що дає фінансові стимули, чіткі гарантії підготовки та заходи, які забезпечують діалог між солдатами й командирами.

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