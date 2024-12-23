З 2025 року підрозділи ЗСУ зможуть самостійно обирати необхідні дрони та РЕБ через систему DOT-Chain — Finance.ua

З 2025 року підрозділи ЗСУ зможуть самостійно обирати необхідні дрони та РЕБ через систему DOT-Chain Сьогодні 21:34 — Казна та Політика

З 2025 року підрозділи ЗСУ зможуть самостійно обирати необхідні дрони та РЕБ через систему DOT-Chain

Державний оператор тилу розробляє новий модуль в системі DOT-Chain, через який здійснюватиметься забезпечення ЗСУ безпілотниками, засобами радіоелектронної боротьби та розвідки, наземними роботизованими комплексами.

Після того, як система DOT-Chain продемонструвала свою ефективність, скоротивши цикл постачання харчових продуктів для ЗСУ у 4 рази, було прийнято рішення розширити її можливості, повідомляє пресслужба Державного оператора тилу.

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Новий модуль DOT-Сhain дозволить оперативно постачати критично важливе обладнання для фронту й у тій кількості, що справді необхідна військовим.

Так, в DOT-Chain Defense підрозділи бригади зможуть самостійно обирати необхідні їм засоби, відповідно до наявних в них бюджетів. Передбачений функціонал дозволить встановити пряму взаємодію між виробниками та постачальниками БПЛА, РЕБ/РЕР, НРК та НСК, Державним оператором тилу і кінцевим користувачем — військовими.

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З першої половини 2025 року запрацює саме функціонал збору потреби, який відбуватиметься наступним чином:

кожен підрозділ бригади формує заявку відповідно до поставлених бойових завдань;

відповідно заявок від бригад ДОТ формує замовлення на виробників.

ДОТ вже проводить консультації з ринком. Очікується, що це також дозволить вітчизняним виробникам збільшити обсяги виробництва, оскільки вони будуть чітко розуміти реальні потреби військових та на основі даних про замовлення розвивати ті чи інші напрямки.

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Загалом повноцінне впровадження DOT-Chain Defense дозволить:

Брати участь підрозділам у формуванні заявок. Заявки формуються безпосередньо підрозділами, які використовують засоби. Це підвищує точність та ефективність постачання.

Оптимізувати час та ресурси військових. Військові більше не витрачатимуть час на бюрократичну роботу. Система діджиталізує подачу заявок, моніторинг і звітність, дозволяючи зосередитися на виконанні бойових завдань.

Швидко постачати критично важливі засоби. Цифровізація скорочує час між формуванням потреби та поставкою, усуваючи бюрократичні затримки.

Збільшити прозорість та ефективність виробництва. Виробники отримують чітке розуміння потреб ЗСУ. Це дозволяє оптимізувати виробничі потужності, покращувати якість продукції та пришвидшувати її виготовлення.

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