Цьогоріч на закупівлю дронів Міноборони спрямувало понад 87 мільярдів — Умєров
Міністерство оборони України цьогоріч вже спрямувало понад 87 млрд грн на закупівлю дронів, зокрема 59 млрд грн — на дрони DeepStrike. До кінця року ця сума зросте.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.
«У 2024 році 82% засобів РЕБ і 41% типів БПЛА були законтрактовані Міноборони менш ніж за три місяці після їхньої кодифікації», — зауважив міністр.
Умєров також зазначив, що це дозволило Збройним силам України отримати нові комплекси протидії БПЛА, тактичні РЕБ, розвідувальні літаки, дрони DeepStrike, ударні камікадзе та коптери-бомбери без бюрократичних затримок.
«Наше завдання — забезпечити армію якісними дронами та РЕБ вчасно й у потрібній кількості. Це критично важливо для перемоги України», — наголосив він.
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