В Україні змінять правила військової служби: уряд погодив указ президента — Finance.ua

В Україні змінять правила військової служби: уряд погодив указ президента Сьогодні 11:01

Уряд погодив проєкт указу президента, який впорядковує проходження військової служби в Збройних Силах України, Національній гвардії України та Державній спеціальній службі транспорту.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

«Ці зміни — частина реформи за стандартами НАТО, але більшість нововведень запрацює лише після війни», — зазначив нардеп.

Що зміниться:

кар’єрне зростання відбуватиметься за конкурсом, а звання та посади призначатимуть не лише за вислугу років, а й за рейтингом;

військових переводитимуть на різні посади, щоб вони набиралися досвіду;

нові правила контрактів врегулюють порядок їх підписання та продовження;

запроваджується два нових формати служби — базова військова служба та служба резервістів.

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Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року в програмі студентів буде базова загальновійськова підготовка. Для чоловіків вона буде обов’язковою, а для жінок — добровільною. Мова йде про студентів, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти. Вона складатиметься із теоретичного та практичного курсів. Існує декілька умов за яких студенти звільнятимуться від проходження базової загальновійськової підготовки:

громадяни України, які за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) є непридатними до військової служби;

ті, хто до набуття громадянства України вже пройшов військову службу в інших країнах;

громадяни України, які вже пройшли військову службу.

У січні 2025 року до центрів рекрутингу до ЗСУ звернулася 5 381 особа, що майже на 80% більше, ніж середньомісячний показник минулого року. Загалом з моменту відкриття центрів консультації отримали 38 117 громадян. Найбільше громадян, які вже стали військовослужбовцями, зафіксовано у Києві, Львові, Запоріжжі, Одесі та Івано-Франківську.

Міністерство оборони планує завдяки Стратегії залучення, розвитку та утримання людського капіталу в Силах оборони до 2027 року докорінно змінити підхід до управління персоналом у сфері оборони, зробити його сучасним та ефективним. У стратегії охоплено всі етапи професійного шляху військовослужбовця — від вступу на військову службу до завершення кар’єри і переходу у цивільне життя.

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