Хто зі студентів звільнятиметься від проходження БЗВП: відповідь Міноборони — Finance.ua

Хто зі студентів звільнятиметься від проходження БЗВП: відповідь Міноборони
Існує декілька умов за яких студенти звільнятимуться від проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Одна з них, це непридатність до військової служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Міністерства оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника в ефірі телемарафону.
За словами Мельника, від проходження БЗВП звільнятимуться:
- громадяни України, які за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) є непридатними до військової служби;
- ті, хто до набуття громадянства України вже пройшов військову службу в інших країнах;
- громадяни України, які вже пройшли військову службу.
БЗВП для студентів
З 1 вересня 2025-го у програмі студентів буде базова загальновійськова підготовка. Для чоловіків вона буде обов’язковою, а для жінок — добровільною. Мова йде про студентів, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти.
Тим часом Міноборони пояснило, як проходитиме БЗВП. Вона складатиметься із теоретичного та практичного курсів.
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