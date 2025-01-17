Хто зі студентів звільнятиметься від проходження БЗВП: відповідь Міноборони — Finance.ua

Хто зі студентів звільнятиметься від проходження БЗВП: відповідь Міноборони Сьогодні 16:44

Існує декілька умов за яких студенти звільнятимуться від проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Одна з них, це непридатність до військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Міністерства оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника в ефірі телемарафону.

За словами Мельника, від проходження БЗВП звільнятимуться:

громадяни України, які за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) є непридатними до військової служби;

ті, хто до набуття громадянства України вже пройшов військову службу в інших країнах;

громадяни України, які вже пройшли військову службу.

БЗВП для студентів

З 1 вересня 2025-го у програмі студентів буде базова загальновійськова підготовка. Для чоловіків вона буде обов’язковою, а для жінок — добровільною. Мова йде про студентів, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти.

Тим часом Міноборони пояснило, як проходитиме БЗВП. Вона складатиметься із теоретичного та практичного курсів.

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