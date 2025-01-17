Хто зі студентів звільнятиметься від проходження БЗВП: відповідь Міноборони — Finance.ua
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Хто зі студентів звільнятиметься від проходження БЗВП: відповідь Міноборони

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Існує декілька умов за яких студенти звільнятимуться від проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Одна з них, це непридатність до військової служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Міністерства оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника в ефірі телемарафону.
За словами Мельника, від проходження БЗВП звільнятимуться:
  • громадяни України, які за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) є непридатними до військової служби;
  • ті, хто до набуття громадянства України вже пройшов військову службу в інших країнах;
  • громадяни України, які вже пройшли військову службу.

БЗВП для студентів

З 1 вересня 2025-го у програмі студентів буде базова загальновійськова підготовка. Для чоловіків вона буде обов’язковою, а для жінок — добровільною. Мова йде про студентів, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти.
Тим часом Міноборони пояснило, як проходитиме БЗВП. Вона складатиметься із теоретичного та практичного курсів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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