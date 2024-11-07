У ЗСУ підрахували, скільки коштує підготовка одного солдата-стрільця — Finance.ua

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У ЗСУ підрахували, скільки коштує підготовка одного солдата-стрільця

Казна та Політика
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У ЗСУ підрахували, скільки коштує підготовка одного солдата-стрільця
У ЗСУ підрахували, скільки коштує підготовка одного солдата-стрільця
Вартість базової загальної військової підготовки (БЗВП) одного солдата-стрільця в державному навчальному центрі становить близько 200 тисяч гривень.
Про це повідомив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗС України Ігор Палагнюк.
«Ми порахували, що підготовка одного солдата з БЗВП на 1,5 місяця коштує близько 200 тис. грн», — сказав він під час спілкування з журналістами.
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Як пояснили в ЗСУ, ця сума також включає амуніцію, боєприпаси, пальне, харчування тощо. Додаткове навчання військового за фахом обходиться державі ще в 100 тисяч грн.
Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Дмитро Кліменков розповів, що утримання одного військового у 2024 році обходиться бюджету України приблизно в 1,2 млн гривень на рік. Витрати на військових залежать від роду військ, сезону і особливості експлуатації спорядження. Є позиції, які видають кілька разів на рік, а є комплекти, що видають раз на декілька років.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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