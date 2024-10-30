Міноборони спростило повернення майна військовослужбовцями після служби — Finance.ua

Міноборони спростило повернення майна військовослужбовцями після служби
Міністерство оборони спрощує звітування за майно для українських військових. Тепер після служби мають бути повернені лише бронежилет і каска.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
«Робимо ще один крок у спрощенні звітування за майно для наших військових. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби. Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу», — сказано в повідомленні.
Читайте також
За його словами, цих змін дуже чекали українські військові.
«Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо», — додав Умєров.
Нагадаємо, ТЦК та СП, СБУ, а також розвідувальні органи обмінюватимуться даними з Національною поліцією щодо осіб, які порушили правила військового обліку та законодавство про мобілізаційну підготовку. У Міноборони кажуть, що це дозволить правоохоронцям оперативно отримувати дані про порушників для їх подальшого адміністративного затримання та доставлення до найближчого ТЦК або органів СБУ.
Поділитися новиною