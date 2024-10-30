Міноборони спростило повернення майна військовослужбовцями після служби — Finance.ua
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Міноборони спростило повернення майна військовослужбовцями після служби

Казна та Політика
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Міноборони спростило повернення майна військовослужбовцями після служби
Міноборони спростило повернення майна військовослужбовцями після служби
Міністерство оборони спрощує звітування за майно для українських військових. Тепер після служби мають бути повернені лише бронежилет і каска.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
«Робимо ще один крок у спрощенні звітування за майно для наших військових. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби. Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу», — сказано в повідомленні.
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За його словами, цих змін дуже чекали українські військові.
«Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо», — додав Умєров.
Нагадаємо, ТЦК та СП, СБУ, а також розвідувальні органи обмінюватимуться даними з Національною поліцією щодо осіб, які порушили правила військового обліку та законодавство про мобілізаційну підготовку. У Міноборони кажуть, що це дозволить правоохоронцям оперативно отримувати дані про порушників для їх подальшого адміністративного затримання та доставлення до найближчого ТЦК або органів СБУ.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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