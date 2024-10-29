ТЦК та правоохоронні органі обмінюватимуться даними через електронну систему — Finance.ua

ТЦК та правоохоронні органі обмінюватимуться даними через електронну систему Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

ТЦК та правоохоронні органі обмінюватимуться даними через електронну систему

ТЦК та СП, СБУ, а також розвідувальні органи обмінюватимуться даними з Національною поліцією щодо осіб, які порушили правила військового обліку та законодавство про мобілізаційну підготовку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Кабінет Міністрів України затвердив зміни до Порядку організації та ведення військового обліку. Ключовим нововведенням є впровадження електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС», — сказано в повідомленні.

Для чого це потрібно

У Міноборони кажуть, що цЦе дозволить правоохоронцям оперативно отримувати дані про порушників для їх подальшого адміністративного затримання та доставлення до найближчого ТЦК або органів СБУ.

У разі відсутності технічної можливості обміну інформацією постанова передбачає альтернативні форми звернення до Нацполіції.

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«Ухвалені зміни спрямовані на оптимізацію комплектування Сил оборони України та правоохоронних органів спеціального призначення. Цифровізація взаємодії між відомствами має забезпечити більш ефективне виконання завдань у сфері мобілізаційної підготовки та військового обліку», — зазначили і міністерстві.

«Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним», — наголосив міністр оборони Рустем Умєров.

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