ТЦК та правоохоронні органі обмінюватимуться даними через електронну систему — Finance.ua

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ТЦК та правоохоронні органі обмінюватимуться даними через електронну систему

Казна та Політика
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ТЦК та правоохоронні органі обмінюватимуться даними через електронну систему
ТЦК та правоохоронні органі обмінюватимуться даними через електронну систему
ТЦК та СП, СБУ, а також розвідувальні органи обмінюватимуться даними з Національною поліцією щодо осіб, які порушили правила військового обліку та законодавство про мобілізаційну підготовку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
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«Кабінет Міністрів України затвердив зміни до Порядку організації та ведення військового обліку. Ключовим нововведенням є впровадження електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС», — сказано в повідомленні.

Для чого це потрібно

У Міноборони кажуть, що цЦе дозволить правоохоронцям оперативно отримувати дані про порушників для їх подальшого адміністративного затримання та доставлення до найближчого ТЦК або органів СБУ.
У разі відсутності технічної можливості обміну інформацією постанова передбачає альтернативні форми звернення до Нацполіції.
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«Ухвалені зміни спрямовані на оптимізацію комплектування Сил оборони України та правоохоронних органів спеціального призначення. Цифровізація взаємодії між відомствами має забезпечити більш ефективне виконання завдань у сфері мобілізаційної підготовки та військового обліку», — зазначили і міністерстві.
«Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним», — наголосив міністр оборони Рустем Умєров.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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