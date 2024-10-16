У ТЦК кажуть, що після рейдів у публічних місцях до них іде більше людей — Finance.ua

У ТЦК кажуть, що після рейдів у публічних місцях до них іде більше людей
Рейди в публічних місцях збільшили кількість добровільних появ людей у ТЦК.
Так в телеефірі прокоментувала дії територіальних центрів комплектації в публічних місцях офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак.
«По роботі в публічних місцях дані дії були ефективні. Можу сказати, що явка збільшилась. Більше того, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками», — сказала Козак.
За її словами, попри все багато порушників уникають прямого контакту з ТЦК та ніколи добровільно не з’являться, через що подібні заходи оповіщення необхідно продовжувати.
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«Якщо ми подивимося на ефективність цих заходів, то мені не відомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військово-облікові документи і щоб вони підлягали якимсь затриманням або доставленню в ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно-правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно відвідати ТЦК», — додала офіцерка.
Вона зазначила, що робота відбувається в правовому полі за тими нормативно-правовими актами, які дозволяють проводити такі заходи з оповіщення.
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