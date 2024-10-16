У ТЦК кажуть, що після рейдів у публічних місцях до них іде більше людей — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У ТЦК кажуть, що після рейдів у публічних місцях до них іде більше людей

57
У ТЦК кажуть, що після рейдів у публічних місцях до них іде більше людей
У ТЦК кажуть, що після рейдів у публічних місцях до них іде більше людей
Рейди в публічних місцях збільшили кількість добровільних появ людей у ТЦК.
Так в телеефірі прокоментувала дії територіальних центрів комплектації в публічних місцях офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак.
Читайте також
«По роботі в публічних місцях дані дії були ефективні. Можу сказати, що явка збільшилась. Більше того, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками», — сказала Козак.
За її словами, попри все багато порушників уникають прямого контакту з ТЦК та ніколи добровільно не з’являться, через що подібні заходи оповіщення необхідно продовжувати.
Читайте також
«Якщо ми подивимося на ефективність цих заходів, то мені не відомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військово-облікові документи і щоб вони підлягали якимсь затриманням або доставленню в ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно-правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно відвідати ТЦК», — додала офіцерка.
Вона зазначила, що робота відбувається в правовому полі за тими нормативно-правовими актами, які дозволяють проводити такі заходи з оповіщення.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.