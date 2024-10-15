Нардеп назвав кількість українців, які не оновили свої дані в ТЦК — Finance.ua

Нардеп назвав кількість українців, які не оновили свої дані в ТЦК Сьогодні 19:15 — Особисті фінанси

У 2024 році в Україні понад 6 мільйонів військовозобов’язаних не виконали своїх обов’язків щодо оновлення даних у територіальних центрах комплектування. Мобілізаційні заходи, що виконуються ТЦК, ініційовані запитами бойових командирів, які потребують підкріплення своїх підрозділів.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі «Радіо Свобода».

«У нас понад 6 млн військовозобов’язаних не приходять, не оновлюють свої дані. Їм краще платити штрафи, ховатися, поки їх життя, їх родин, дітей, сімей захищають інші хлопці. Який ще потрібно прийняти закон для того, щоб стимулювати ці 6 млн прийти згідно з чинним законодавством стати на облік, оновити свої дані?» — пояснив народний депутат.

Невиконання зобов’язань військовозобов’язаними протягом 60 днів без поважних причин може привести до адміністративного правопорушення, що карається штрафом від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Федієнко також згадав про те, що мобілізовані рейди ТЦК пов’язані з потребами бойових командирів, які звертаються за підкріпленням для своїх підрозділів. Він закликав Міністерство оборони та Генеральний штаб більш активно інформувати цивільних військовозобов’язаних про стресову ситуацію на фронті.

«У нас є проблема, що немає ким поповнювати військові формування. Хлопці третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт „Океану Ельзи“, піти в ресторан», — заявив Федієнко.

Читайте також У ТЦК пояснили, як працює механізм покарання за порушення військового обліку

Нардеп вважає, що бойові командири вже зверталися до ТЦК з проханням про поповнення, проте не отримали відповіді. На думку Федієнка, це стало причиною для посилення діяльності центрів комплектування та соціальної підтримки, які наголошують, що кожен громадянин, який підлягає військовій службі, має стати на військовий облік.

«Тому відбулася така історія, що центри комплектування і соціальної підтримки, я так розумію, в рамках чинного законодавства нагадали, що в обов’язковому порядку кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, а обов’язок», — розповів нардеп.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.