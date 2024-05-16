У Міноборони України назвали суму витрат на утримання одного військового на рік — Finance.ua

У Міноборони України назвали суму витрат на утримання одного військового на рік Сьогодні 09:11 — Казна та Політика

У Міноборони України назвали суму витрат на утримання одного військового на рік

Утримання одного військового у 2024 році обходиться бюджету України приблизно в 1,2 млн гривень на рік.

Про це заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков в інтерв'ю виданню « Телеграф ».

«2024-го утримання одного військового обходиться Україні орієнтовно в 1,2 млн гривен на рік. Це без витрат на зброю», — сказав він.

За його словами, наприклад, середня ціна харчування одного військового на день становить близько 114 гривень, мінімальна ціна за комплект — 104 гривні, а максимальна — 125 гривень.

«Витрати на військових залежать від роду військ, сезону і особливості експлуатації спорядження. Є позиції, які видають кілька разів на рік, а є комплекти, що видають раз на декілька років. Також речі можуть бути індивідуальними і груповими. Наприклад, намет абощо», — додав Кліменков.

Нагадаємо, практично усі податки, які збирають в Україні, йдуть на сектор безпеки та оборони. Загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3 трлн 355 млрд гривень, з них на оборону — 1 трлн 685 млрд гривень.

За даними опитування Центру Разумкова, 67% українців позитивно ставляться до зміни на довгостроковий період пріоритетів державного бюджету на користь посилення сектору безпеки і оборони.

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