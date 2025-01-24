Україна реформує рекрутинг, щоб залучити до ЗСУ людей віком від 18 до 25 років — Finance.ua
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Україна реформує рекрутинг, щоб залучити до ЗСУ людей віком від 18 до 25 років

Казна та Політика
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Україна реформує рекрутинг, щоб залучити до ЗСУ людей віком від 18 до 25 років
Україна реформує рекрутинг, щоб залучити до ЗСУ людей віком від 18 до 25 років
Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи рекрутингу, щоб заохотити приєднуватися до Збройних сил людей віком від 18 до 25 років.
Про це для Associated Press розповів заступник голови Офісу президента, екскомандир 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса.
Київ вивчає нові варіанти набору військових на службу, тому що нинішня система призову, успадкована з радянських часів, заважає прогресу. Одна з ініціатив — чесний контракт, що дає фінансові стимули, чіткі гарантії підготовки та заходи, які забезпечують діалог між солдатами й командирами. Такий план спрямований на залучення:
  • чоловіків віком від 18 до 25 років, які поки що звільнені від мобілізації;
  • чоловіків з відстрочкою;
  • демобілізованих чоловіків.
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Реформа рекрутингу може стати відповіддю на заклики адміністрацій Джо Байдена і Дональда Трампа знизити мобілізаційний вік в Україні з 25 років до 18. У США вважають, що ситуація на фронті складна, бо треба «збільшити кількість військ на передовій», щоб укріпити позиції, а Україна має ухвалити «тяжкі рішення» щодо подальшої мобілізації.
Нагадаємо, Міністерство оборони розробило систему кваліфікації для операторів безпілотних літальних апаратів, що складається з чотирьох базових кваліфікаційних рівнів (БКР).
За рік через рекрутингові центри до лав ЗСУ долучилися 30 тисяч військовозобов’язаних українців. Щотижня приблизно 900 громадян висловлюють бажання приєднатися до війська. Найбільш популярними серед українців, які долучаються до ЗСУ через рекрутингові центри, є такі спеціальності:
  • оператори БПЛА;
  • медичні працівники;
  • працівники штабів військових частин.
За матеріалами:
theБабель
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