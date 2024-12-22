Скільки коштів витрачають на кожного рекрута на час проходження БЗВП — Finance.ua

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Скільки коштів витрачають на кожного рекрута на час проходження БЗВП

Казна та Політика
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Скільки коштів витрачають на кожного рекрута на час проходження БЗВП
Скільки коштів витрачають на кожного рекрута на час проходження БЗВП
Держава витрачає понад 180 тисяч гривень на кожного рекрута на час проходження БЗВП. Понад половину цієї суми витрачають на забезпечення літнім і зимовим обмундируванням.
Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

На що спрямовують кошти

Загальна вартість забезпечення рекрута на час проходження БЗВП становить 180 804 гривні.
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Ці кошти розподіляють так:
  • 99 тисяч гривень виділено на обмундирування;
  • 75 727 гривень — на забезпечення боєприпасами;
  • 5 681 гривня — на продовольство.
«Щодо боєприпасів, то навчальні центри не мають жодного дефіциту — усі повністю забезпечені калібром 7,62 мм у необхідному обсязі», — зазначили у Сухопутних військах ЗСУ.

Що отримують військовослужбовці

Згідно з повідомленням, кожен мобілізований обовʼязково отримує бойовий єдиний комплект.
До нього входять кашкет, панама, шапка, літній і зимовий костюми, шкарпетки, натільна білизна, черевики (літні та зимові), рукавиці та інші предмети.
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Також передбачено захисні окуляри, шоломи й бронежилети, налокітники, наколінники, тактичні рюкзаки, підсумки й спальні мішки.
Усе це майно залишається у власності військовослужбовця, за винятком бронежилета та шолома, які необхідно повернути.
Нагадаємо, понад 29 тис. громадян звернулися до центрів рекрутингу, отримавши консультації, а 6 617 кандидатів наразі проходять етап підбору та оформлення на роботу. Найбільше звернень до центрів рекрутингу ЗСУ надходить від мешканців Дніпропетровської області.
За матеріалами:
Finance.ua
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