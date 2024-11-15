Військовий рекрутинг: спеціалісти яких сфер сьогодні найбільш дефіцитні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Військовий рекрутинг: спеціалісти яких сфер сьогодні найбільш дефіцитні

Особисті фінанси
345
Військовий рекрутинг: спеціалісти яких сфер сьогодні найбільш дефіцитні
Військовий рекрутинг: спеціалісти яких сфер сьогодні найбільш дефіцитні
На українському ринку праці, крім низки професіоналів різних напрямків, спостерігається дефіцит інженерів на виробництва в оборонно-промисловому комплексі.
Про це на брифінгу розповів керівник і засновник рекрутингової агенції Lobby X Владислав Грезєв.
Він зауважив, що на рівні з дефіцитними професіями — інженери на виробництва оборонно-промислового комплексу різного ґатунку.
Читайте також
«Люди, які вміють працювати з залізом, умовно кажучи. Це зараз прямо супервеликий дефіцит та велика потреба» — сказав Грезєв.
Керівник Lobby X також розповів, що загалом за поточний рік кількість відгуків добровольців на військові вакансії зросла майже в чотири рази у порівнянні з 2023 роком.
«Якщо, умовно кажучи, рік тому ми мали близько 50 тисяч відгуків добровольців на військові вакансії, то станом на сьогодні це понад 190 тисяч. Тобто це кратне зростання», — сказав він.
Читайте також
Нагадаємо, у застосунку Резерв+ став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську серед тисяч різних варіантів. Завдяки співпраці з Lobby X, сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони — понад 4 000, який щодня зростає.
У «Дії» додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування територіальних центрів комплектування. Процес максимально спрощений — подати заявку можна онлайн, після чого проводиться співбесіда і підписання контракту.
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.