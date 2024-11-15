Військовий рекрутинг: спеціалісти яких сфер сьогодні найбільш дефіцитні — Finance.ua

Військовий рекрутинг: спеціалісти яких сфер сьогодні найбільш дефіцитні Вчора 20:05 — Особисті фінанси

Військовий рекрутинг: спеціалісти яких сфер сьогодні найбільш дефіцитні

На українському ринку праці, крім низки професіоналів різних напрямків, спостерігається дефіцит інженерів на виробництва в оборонно-промисловому комплексі.

Про це на брифінгу розповів керівник і засновник рекрутингової агенції Lobby X Владислав Грезєв.

Він зауважив, що на рівні з дефіцитними професіями — інженери на виробництва оборонно-промислового комплексу різного ґатунку.

Читайте також Скільки жінок звертається до центрів рекрутингу (інфографіка)

«Люди, які вміють працювати з залізом, умовно кажучи. Це зараз прямо супервеликий дефіцит та велика потреба» — сказав Грезєв.

Керівник Lobby X також розповів, що загалом за поточний рік кількість відгуків добровольців на військові вакансії зросла майже в чотири рази у порівнянні з 2023 роком.

«Якщо, умовно кажучи, рік тому ми мали близько 50 тисяч відгуків добровольців на військові вакансії, то станом на сьогодні це понад 190 тисяч. Тобто це кратне зростання», — сказав він.

Читайте також Які професії найпопулярніші в центрах рекрутингу

Нагадаємо, у застосунку Резерв+ став доступний сервіс рекрутингу , який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську серед тисяч різних варіантів. Завдяки співпраці з Lobby X, сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони — понад 4 000, який щодня зростає.

У «Дії» додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування територіальних центрів комплектування. Процес максимально спрощений — подати заявку можна онлайн, після чого проводиться співбесіда і підписання контракту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.