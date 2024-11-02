Скільки жінок звертається до центрів рекрутингу (інфографіка) — Finance.ua

Скільки жінок звертається до центрів рекрутингу (інфографіка)
За минулий тиждень 853 українці звернулися до центрів рекрутингу, з яких 197 осіб вже розпочали процес підготовки до служби в Силах оборони України. Майже 20% жінок бажають вступидо лав ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
Статистика кандидатів
Загалом, з початку роботи центрів (станом на 27 жовтня), їхніми послугами скористалися вже 22 763 людини.
Із них — 5 612 кандидатів зараз проходять підготовчий етап пошуку вакансій та оформлення.
Серед кандидатів:
- чоловіки: 81%;
- жінки: 19%.
У Міноборони зазначили, що центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій, включно з позиціями для юристів, бухгалтерів, операторів БпЛА, медиків, психологів та інших фахівців.
Крім того, рекрутери надають консультації без видачі повісток.
Нагадаємо, у «Дії» додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування територіальних центрів комплектування (ТЦК). Процес максимально спрощений — подати заявку можна онлайн, після чого проводиться співбесіда і підписання контракту.
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