Які професії найпопулярніші в центрах рекрутингу — Finance.ua
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Які професії найпопулярніші в центрах рекрутингу

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Які професії найпопулярніші в центрах рекрутингу
Які професії найпопулярніші в центрах рекрутингу
Найбільш популярними у рекрутингових центрах Збройних Сил України залишаються посади операторів дронів та спеціалістів з обслуговування військової техніки та озброєння.
Про це повідомив повноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
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Він зазначив, що це є традиційним показником, проте іноді буває збільшення цікавості і до інших спеціальностей.
«Ми відстежуємо цю динаміку від тижня до тижня. Бувають різні сплески по тим чи іншим напрямках. Традиційно є популярними оператори БпЛА, посади, які пов’язані з обслуговуванням військової техніки, штабні посади, логістика», — зазначив він.

Хто потрібен у армії

Бежевець зазначив, що армії потрібні всі добровольці, особливо ті, хто може виконувати обов’язки, пов’язані з обслуговуванням військової техніки та озброєння.
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Зокрема, це стосується стрілецьких посад та операторів.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт № 12 023, що стосується змін до порядку проходження військової служби за контрактом для іноземців та осіб без громадянства. За відповідне рішення проголосували 278 депутатів.
За матеріалами:
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