Рада підтримала створення Центру рекрутингу іноземців — Finance.ua
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Рада підтримала створення Центру рекрутингу іноземців

Казна та Політика
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Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт № 12 023, що стосується змін до порядку проходження військової служби за контрактом для іноземців та осіб без громадянства. За відповідне рішення проголосували 278 депутатів.
Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
Основна мета законопроєкту — створення Центру рекрутингу іноземців.

Ключові положення

Положення про Центр рекрутингу, який буде відповідати за прийом іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом, затверджуватиме Кабінет Міністрів України.
У Центрі передбачається проведення спеціальних перевірок іноземців, що включатимуть:
  1. Перевірку законності перебування на території України.
  2. Вивчення фактів притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.
  3. Оцінку можливих зв’язків з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав.
  4. Інші фактори, що можуть перешкоджати прийняттю на службу за контрактом.
Сьогодні тисячі іноземців вирішили стати на бік України в боротьбі проти російської армії, де б вона не діяла. Вступивши до лав ЗСУ, вони воюють не лише за спокій українців, а й проти окупантів, які колись захопили їхні країни.
За матеріалами:
РБК-Україна
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