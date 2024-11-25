Набір добровольців: Сирський наказав кожній бригаді створити підрозділ рекрутингу — Finance.ua

Набір добровольців: Сирський наказав кожній бригаді створити підрозділ рекрутингу Сьогодні 12:21

Набір добровольців: Сирський наказав кожній бригаді створити підрозділ рекрутингу

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський визначив кожному командирові бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців.

У Генштабі нагадали, що в жовтні командирам бригад дозволили призивати добровольців безпосередньо до військових частин без попереднього звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Раніше у ЗСУ функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-морських силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони. У Генштабі наголошують, що вони й надалі активно розвиваються та вдосконалюють свої спроможності.

Нагадаємо, Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини (СЗЧ) або дезертував.

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