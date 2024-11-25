Набір добровольців: Сирський наказав кожній бригаді створити підрозділ рекрутингу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Набір добровольців: Сирський наказав кожній бригаді створити підрозділ рекрутингу

89
Набір добровольців: Сирський наказав кожній бригаді створити підрозділ рекрутингу
Набір добровольців: Сирський наказав кожній бригаді створити підрозділ рекрутингу
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський визначив кожному командирові бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
«Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців.
У Генштабі нагадали, що в жовтні командирам бригад дозволили призивати добровольців безпосередньо до військових частин без попереднього звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Раніше у ЗСУ функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-морських силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони. У Генштабі наголошують, що вони й надалі активно розвиваються та вдосконалюють свої спроможності.
Читайте також
Нагадаємо, Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини (СЗЧ) або дезертував.
На українському ринку праці, крім низки професіоналів різних напрямків, спостерігається дефіцит інженерів на виробництва в оборонно-промисловому комплексі. На рівні з дефіцитними професіями — інженери на виробництва оборонно-промислового комплексу різного ґатунку.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.