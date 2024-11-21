Рада проголосувала за законопроєкт, який дозволяє повертатися на службу за перше СЗЧ чи дезертирство — Finance.ua
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Рада проголосувала за законопроєкт, який дозволяє повертатися на службу за перше СЗЧ чи дезертирство

Казна та Політика
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Рада проголосувала за законопроєкт, який дозволяє повертатися на службу за перше СЗЧ чи дезертирство
Рада проголосувала за законопроєкт, який дозволяє повертатися на службу за перше СЗЧ чи дезертирство
Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини (СЗЧ) або дезертував.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За цей законопроєкт проголосували 253 депутати.
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Так, законопроєкт пропонує:
  • дозволити військовослужбовцям, які вперше вчинили СЗЧ чи дезертували, добровільно повертатися на службу. У такому разі дія їхнього контракту продовжиться;
  • поновити виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій після повернення на службу;
  • якщо ж військові, які після першого СЗЧ чи дезертирства повернулися на службу, то розпочаті проти них кримінальні провадження не мають бути підставою для відмови у прийнятті їх на військову службу.
Лише від початку 2024 року в Україні зареєстрували понад 35 тисяч кримінальних справ про самовільне залишення частини (СЗЧ). Це вдвічі більше, ніж за весь попередній рік, і втричі більше, ніж за той самий період торік.
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Так, від січня по вересень 2024-го зареєстрували 35 307 кримінальних проваджень, тоді як від січня по вересень 2023-го таких справ було 11 625, тобто утричі менше. За весь минулий рік кількість таких справ становила 17 658.
Крім того, за останній рік зросла й кількість проваджень, відкритих за статтею про дезертирство. Від січня по вересень 2024-го відкрили вже 18 196 таких справ, хоча за той самий період минулого року їх було лише 4691.
За матеріалами:
hromadske
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